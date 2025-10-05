Времето застудя, хората се прибраха по домовете си и вирусите отново се обадиха. От какво най-често боледуваме днес, как да се лекуваме и време ли е за ваксини, коментира проф. Атанас Мангъров в ефира на “Събуди се”.

“Всевъзможните респираторни вируси започват да се вихрят, когато децата тръгнат на училище. Тогава едно дете става част от семействата на всички деца, които ходят заедно с него там”, обясни той.

“Времето застудя и при това положение хората се прибират по-дълго в затворени помещения, създават се условия за обмяна на всевъзможни вируси. Това, което имаме в момента, са обичайните вируси. Грип още няма, но и той ще дойде”, допълни д-р Мангъров.

По думите му всяка година грипът е такъв, какъвто се случи - не може да бъде предвиден.

“Дойдоха една малка партида от ваксините и в момента се очаква да пристигне основната част от тях. Добре е човек да се ваксинира, ако иска. Аз го правя и препоръчвам на всички около мен, защото това спестява сериозни проблеми на хората през зимата”, смята лекарят.

“Когато се разболее човек, особено дете, му се разбутва имунната система и след това ще има поне още 1-2 епизода”, обясни д-р Мангъров.

“Ако не искаме да ходим при личния лекар, където има много болни, може да си закупим ваксината сами от аптеката. Най-добре е да ни я сложи някое медицинско лице, това може да стане навсякъде. Ваксините трябва да се съхраняват при определени условия”, каза той.

“С COVID-19 трябва да се отнасяме, както с всичките други вирусни инфекции. Това са коронавируси, каквито е имало винаги. По своето протичане не се отличават от начина, по който протичат всички останали, с тази разлика, че когато на някого му кажа, че има COVID-19, се плаши, отива в болница и след 1-2 дена иска да си ходи”, допълни лекарят.