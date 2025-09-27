Великобритания се готви за тежък грипен сезон и започна да ваксинира безплатно най-уязвимите групи от населението си. Означава ли това, че грипът ще е по-голяма опасност от коронавируса през тази зима?

Британските здравни власти промениха правилата си за ваксиниране тази есен, като решиха да предложат безплатна ваксина срещу коронавирус само на най-възрастните хора, над 75 г., докато предишни години право на такава имаха и по-млади. Според тях, въпреки появата на нови варианти, заразяването с ковид вече протича като относително леко заболяване, не препълва болниците и смъртността е ниска, което не може да се каже за грипа. През миналата зима в Англия е имало 7757 смъртни случая, свързани с грип или двойно повече спрямо година по-рано.

Английските училища не излизат в грипна ваканция, защото на децата до 18-годишна възраст се поставя безплатна ваксина срещу грип през есента. Тя не е задължителна и родителите могат да я откажат, но повечето не го правят.

"Когато пристигнем в училище, правим ваксинационен пункт в предоставена ни стая. След това довеждат децата при нас, обикновено по класове, така че идват със съучениците си. Нареждат се на опашка и медицинска сестра проверява в компютъра дали има съгласие от техните родители. Говори с детето, за да го успокои и да отговори на всичките му въпроси, преди да му впръсне от ваксината в носа", разказа Гейл Еванс-Хюз, старша сестра в Службата за имунизация на деца в училищна възраст.

Назалната ваксина не предизвиква стрес у децата и позволява милиони ученици да я получат в рамките на седмици. Според здравните власти това помага всяка зима около 100 000 души да не стигнат до болница след заразяване с грип и спестява на здравната система милиони.

"Обикновено казваме на децата, че носът няма да ги боли, а само ще ги гъделичка. Обясняваме, че ваксината е като вълшебна мъгла. Това е просто много фина струя, която се усеща като вода. Така че не боли, но гъделичка. Нещо като порив за кихане, което ви гъделичка носа. Има три основни причини да ваксинирате детето си. Освен, че е бързо и лесно и го предпазва от грип, помага да се предотврати развитието и на други неприятни заболявания, като ушни инфекции или бронхит. Също така спира разпространението на вируса сред приятели, роднини и пренасянето му у дома", обясни Еванс-Хюз.

Безплатни ваксини, но под формата на инжекции, получават и възрастните над 65 г., здравните работници и бременните жени. Останалите хора трябва да платят около 15 паунда или 34 лева, за да се защитят срещу грип. Затова една от големите хранителни вериги пусна ваксини по 60 пенса за своите клиенти.

"Грипът е силно заразен вирус и жените са по-уязвими към него по време на бременност. Те могат да развият сериозни усложнения от грип, включително пневмония. Грипът може също да причини преждевременно раждане и ниско тегло на бебето. Ваксинирането намалява вероятността да се разболеете от грип или ако се заразите, ще боледувате по-леко. Също така предпазва бебето ви през първите няколко месеца. Ваксината срещу грип не е жива ваксина и обикновено се прилага от септември. Най-добре е да се ваксинирате възможно най-скоро, това е безопасно на всеки етап от бременността", коментира медицинската сестра Ники.