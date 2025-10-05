Новините на NOVA Спорт Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Спортни новини (05.10.2025 - обедна емисия) Начало Спорт Спортни новини (05.10.2025 - обедна емисия) Начало Новините на Нова – емисии Спортни новини (05.10.2025 - обедна емисия) Спортни новини (05.10.2025 - обедна емисия) 05 октомври 2025 12:42 Новините на NOVA (05.10.2025 - обедна емисия) Новините на NOVA (04.10.2025 - централна) Спортни новини (04.10.2025 - обедна емисия) Новините на NOVA (04.10.2025 - обедна емисия) Новините на NOVA (03.10.2025 - късна) Новините на NOVA NEWS (03.10.2025 - 20:00) Гледайте цялата емисия Редактор: Цветисиана Костова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Спорт От шампиони за шампиони: Бронзовите медалисти по акордеон поздравяват националите по волейбол Иван Димов спечели сребро в изхвърлянето на световното първенство по щанги Спортни новини (04.10.2025 - обедна емисия) Бленджини за националите: Подбирах момчетата не само по физически качества, но и по човешки Избраха Малена Замфирова за най-добрия млад спортист на Европа Спортни новини (03.10.2025 - късна) Малена Замфирова призова членовете на МОК да не изключват сноуборда от Олимпийските игри Спортни новини (03.10.2025 - обедна емисия) Спортни новини (02.10.2025 - късна) Спортни новини (02.10.2025 - обедна) Спортни новини (01.10.2025 - късна) Петър Кънев: Българските волейболисти не се възприемат като герои, но те са точно такива Спортни новини (01.10.2025 - обедна) Спортни новини (30.09.2025 - късна) Селекцията на Бленджини: Кои са момчетата, станали сребърни медалисти Катрин Тасева за националите по волейбол: Не трябва очакванията на хората да им тежат Евгени Иванов: Националите бяха почти перфектни, въпреки че са много млади Спортни новини (30.09.2025 - обедна) Спортни новини (29.09.2025 - късна) Снуп Дог ще бъде „Посланик на щастието“ и на Зимните олимпийски игри в Италия Приятелката на Алекс Николов: Със Симеон нямат нуждата да излизат от сянката на баща си, доказали са се Националите ни по волейбол ще бъдат посрещнати като рок звезди (ОБЗОР) Спортни новини (29.09.2025 - обедна) Владимир Николов: Националите ни дадоха над 100% от себе си на Световното Какви са емоциите след второто място на България на Световното по волейбол Волейболните страсти: Сребърните ни медалисти ще бъдат посрещнати тържествено утре Как италианците приветстваха златото на Световното първенство по волейбол Никола Цолов: Второто място е огромно постижение – горд съм с нашите волейболисти Цветан Соколов: Националите играха без страх и притеснение. Трябва да сме горди Сребро със златен блясък: Волейболните "лъвове" с емоционални думи след финала на Световното Каква е паричната награда за второто място на България на Мондиала "Това сребро блести като злато": Реакциите у нас след второто място в света на волейбола Официално: Александър Николов е реализатор номер 1 на Мондиала Българи юнаци! Националите ни по волейбол грабнаха среброто на Световното (ВИДЕО+СНИМКИ) Обединена България изгледа заедно финала на волейболния Мондиал (ВИДЕО+СНИМКИ) България със сребърни медали на Световното по волейбол - коментари Спортни новини (28.09.2025 - обедна) С вяра, суеверия и обич: Как Божурище изпрати подкрепа към волейболистите ни в Манила България на финал: Владо Николов посрещна и прегърна синовете си (ВИДЕО) Ружди Ружди спечели шеста световна титла с рекорд Първият българин във Волейболната зала на славата: Шансовете на България и Италия са равни Вуйчото на Александър и Симеон Николови: Финалът е изстрадан, но напълно заслужен От Горни Лом до световен финал: Говори първият треньор на волейболния ни национал Венислав Антов Волейболната легенда Цветана Божурина: Имаме голям принос за успехите на италианския волейбол България и Италия – в битка за златото на Световното по волейбол България на финал! Историческият волейболен мач ще се излъчи на голям екран в няколко града в страната Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика Успехите на мъжкия волейбол: Спомен за среброто на Мондиала през 1970 г. в София ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА