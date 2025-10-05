„Близо до спорта” ви отвежда в Панчарево за среща с гребеца Валентин Андреев. Как изглежда животът на един човек, отдаден на спорта и мисията да предаде страстта си на по-младите, как те тренират при условията в спортните клубове - разказва ни самият Валентин, който е във водата още от 13-годишен.

"Практикувал съм много спортове, защото в началото, когато брат ми ме доведе на Панчарево, бях още твърде малък на години. Играл съм волейбол, но се оказа, че ръстът ми не достига за самия спорт", разказва Валентин с усмивка. И съветва всички деца, но и родители - ако искат да се занимават с гребане, възраст около 12 - 13 години, е най-добра за успешен старт.

"Това е добра възраст, в която се изграждат навици. Да имат силата, когато паднат, да станат отново. За съжаление, особено в България, процентът на децата, които израстват и се занимават професионално със спорт, е много малък. Но тук е нашата роля - да възпитаме у тях интерес", смята Валентин.

Цялото интервю гледайте във видеото.