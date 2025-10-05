-
Демонстрацията достигна до сградата на Министерския съвет
Мирно шествие в подкрепа на палестинския народ се проведе в София. Демонстрацията започна пред пилоните на НДК, премина по булевард „Витоша” и достигна до сградата на Министерския съвет.
Участниците в шествието изразиха надежда, че в района на конфликта ще се настани траен мир. Според тях обаче за целта е нужна по-голяма международна подкрепа.
Редактор: Цветисиана Костова
