Мирно шествие в подкрепа на палестинския народ се проведе в София. Демонстрацията започна пред пилоните на НДК, премина по булевард „Витоша” и достигна до сградата на Министерския съвет.

Участниците в шествието изразиха надежда, че в района на конфликта ще се настани траен мир. Според тях обаче за целта е нужна по-голяма международна подкрепа.

Шествия срещу войната в Газа се провеждат в цяла Европа

Редактор: Цветисиана Костова