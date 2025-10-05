Стотици хиляди в цяла Европа протестираха срещу войната в Газа и в подкрепа на Палестина. Хората са недоволни както от кървавата военна кампания на Израел, така и от нерешителната политика на европейските правителства.

Една от най-големите демонстрации беше в Мадрид, където участниците бяха десетки хиляди. Те направиха шествие в центъра на града. Участваха както арабски имигранти, така и местни хора. Скандиранията бяха срещу войната и срещу правителството на Бенямин Нетаняху. Демонстраните бяха категорични - това е, което трябва да се направи - да се излезе на улицата, за да бъде сложен край на наречената от тях ситуция на "варварство и геноцид".

В Париж се включиха по-малко хора, но бяха достатъчно, за да блокират един от централните булеварди. Те скандираха в подкрепа и на флотилията на мира, която достигна Газа, преди участниците да бъдат арестувани от израелския боен флот.

В Рим демонстрацията в подкрепа на Палестина беше четвъртата поредна от средата на седмицата. В италианската столица имаше безредици, като част от участниците в митинга се сблъскаха с полицията.

Синдикати в Италия обявиха стачка заради действията на Израел в Газа, прихващането на мирната флотилия и политиката на италианското правителство. Организаторите казаха, че около два милиона души са участвали в стачката и протестите, а според властите са били 400 хиляди.

„Казахме го - ако докоснат флотилията, ще блокираме Италия. Направихме го и ще продължим да я блокираме. Не само заради хората от флотилията, които са несправедливо арестувани. Но преди всичко заради палестинците. В израелските затвори има много палестинци, които са там без основателна причина", каза Сара Монели, която е сред организаторите на шествията в Рим.



Много от плакатите бяха насочени срещу премиера Джорджа Мелони, която критикува протестите и обвини участниците, че искат по-дълъг уикенд. Шествия срещу войната в Газа имаше още в Барселона, Лондон, Дъблин и други европейски градове.

