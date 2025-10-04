Най-малко 440 души бяха арестувани по време на пропалестински протести в Лондон, които се проведоха въпреки призивите на политици и полицията за тяхното преосмисляне след терористичната атака срещу синагогата в Манчестър, предаде Пи Ей Медия/ДПА.

Полицията в британската столица задържа участници за нарушения на обществения ред, включващи изрази на подкрепа към забранената терористична група „Действие за Палестина“.

Стотици излязоха на протест пред сградата на имиграционната служба в Портланд

Сред арестуваните са шестима души, задържани за разгръщане на транспарант в подкрепа на организацията на моста „Уестминстър“. По-голямата част от арестите са извършени на площад „Трафалгар“, където протестиращи са държали плакати в подкрепа на „Действие за Палестина“.

Организаторите на демонстрацията заявиха, че над хиляда души са се събрали на площада, за да проведат масово мълчаливо бдение в знак на протест срещу забраната на организацията. По време на събитието били изчитани имената на палестински деца, загинали в конфликта между Израел и „Хамас“.

Британският премиер Кир Стармър призова протестиращите да „уважават скръбта на британските евреи“, а еврейски лидери нарекоха акцията „феноменално нечувствителна“, след като двама души бяха убити при терористична атака в четвъртък.

Сред арестуваните имаше и представителка на Англиканската църква, седнала със затворени очи и държаща плакат с надпис: „Противопоставям се на геноцида, подкрепям „Действие за Палестина“.“

Някои от демонстрантите определиха действията на полицията като „срамни“, а един от тях иронично подхвърли на служителите: „Благодаря, че ни пазите“, докато те отвеждали задържаната жена.

