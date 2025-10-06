Снимка: БГНЕС, архив
-
Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg
-
Над 1000 туристи – блокирани под Еверест
-
Стотици балони изпълниха небето над Албакърки (ВИДЕО)
-
Заради прогноза за обилни валежи: Спират достъпа до „Елените”
-
Продължава разследването на тежкия инцидент на рали във Варна
-
"Близо до спорта": Гребане въпреки трудностите
Отличията ще получат изявени ученици, млади иноватори и преподаватели с принос в компютърните науки
Лауреатите на наградата „Джон Атанасов“ за 2025 година ще получат своите отличия. На „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще награди ученици, блеснали със своите знания – олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, перспективни младежи, разработили проекти с висок обществен принос, както и утвърдени преподаватели, обучили успешни състезатели и професионалисти в компютърните науки.
Желязков към стипендиантите на INSAIT: Благодаря Ви, че останахте в България
Церемонията се провежда за 23-та поредна година.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни