„Благодаря Ви, че избрахте да останете в България и чрез Вашия талант носите славата на страната ни. Вие сте онези шампиони в развитието на модерните технологии, които променят живота на човешкия род“. С тези думи министър-председателят Росен Желязков се обърна към шестимата стипендианти по програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, предават от Министерския съвет. Росен Желязков изрази надежда, че именно младите хора могат да разсеят страховете и да вдъхнат надежда на обществото, че бъдещето на човечеството ще бъде много по-светло, смислено и благосъстоятелно, благодарение на новите технологии. Премиерът бе категоричен, че подкрепата на държавата при обучението на младежите е задължителна. „Тази синергия трябва да бъде насърчавана и Вие сте тези, които трябва да ни дадат шанс да прогледнем в бъдещето и да живеем с тези надежди", подчерта Желязков.

„Живеем в ерата на изкуствения интелект, който все повече ще определя развитието на света. Затова и правителството последователно подкрепя INSAIT, който е включен и в стратегическата карта за научно развитие”, каза на церемонията министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той обясни, че МОН също стартира две програми, насочени към бъдещите таланти. По едната национална програма ще се финансират учители, които подготвят олимпийските ни отбори, за да обучат техни наследници, които да продължат успехите им. Другата национална програма, по която работи министерството, е „Избирам да следвам в България”, насочена към лауреати от международни олимпиади и състезания.

Шестима от най-талантливите млади българи, възпитаници на водещи математически гимназии в страната и медалисти на световни надпревари, избират българския институт INSAIT към СУ „Св. Климент Охридски” пред престижни университети в Европа и САЩ. Това става възможно благодарение на стипендиантската програма EXPLORER (EXcellence Program in technoLOgy and REseaRch) на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) и Факултета по математика и информатика към Софийския университет, съобщават още от пресцентъра на МС.

Програмата EXPLORER има за цел да задържи младите таланти в България, като им предоставя възможност да се концентрират върху обучението и научноизследователската си работа в иновативни сфери като големи езикови модели, компютърно зрение, роботика и машинно обучение. Тя съчетава бакалавърското образование във Факултета по математика и информатика на Софийския университет с изследователска дейност в INSAIT, уточняват от МС.

Редактор: Ина Григорова