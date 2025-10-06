Снимка: iStock
Тя запазва стойността си от 97 лева
Без промяна остава потребителската кошница през изминалата седмица. Така тя запазва стойността си от 97 лева, отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища на редовния си брифинг.
Комисията следи пазара на едро вече през последните 140 дни. На седмична база намаляват цените на почти всички зеленчуци, с изключение на доматите. От Комисията отчитат почти незначителни вариации в цените на основни хранителни стоки - и все пак поскъпнали са кашкавалът, пилешкото месо и сиренето. По-евтино през последната седмица купуваме ориз и захар.
"За поредна седмица наблюдаваме спокоен и балансиран пазар без особени движения, запазва се цената на потребителската кошница от 97 лева. Тя е ориентир на гржданите, за да могат да направят своите добри разчети. Ако някъде видят необосновано покачване - да не закупуват", каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.Редактор: Цветина Петкова
