Без промяна остава потребителската кошница през изминалата седмица. Така тя запазва стойността си от 97 лева, отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища на редовния си брифинг.

Комисията следи пазара на едро вече през последните 140 дни. На седмична база намаляват цените на почти всички зеленчуци, с изключение на доматите. От Комисията отчитат почти незначителни вариации в цените на основни хранителни стоки - и все пак поскъпнали са кашкавалът, пилешкото месо и сиренето. По-евтино през последната седмица купуваме ориз и захар.

"За поредна седмица наблюдаваме спокоен и балансиран пазар без особени движения, запазва се цената на потребителската кошница от 97 лева. Тя е ориентир на гржданите, за да могат да направят своите добри разчети. Ако някъде видят необосновано покачване - да не закупуват", каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.

