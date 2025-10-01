Три месеца преди официалното приемане на еврото у нас, борбата със спекулата в цените продължава. Като част от мерките, Комисията за защита на потребителите обяви нов интернет портал – „Колко струва”. Там ще се публикуват цените на храни и продукти от голямата потребителска кошница, общо 101 на брой.

Как ще работи порталът?

Цена на всяка хранителна група, според вида и грамажа, ще може да бъде проверена чрез търсене по търговска верига и населено място. Според зададените критерии, потребителите ще получават и графично сравнение в цените на дадената стока за срок от 14, 30 или 90 дни. Как обаче хората в магазините приемат идеята?

„Салата съм купила, брашно, зеле и царевица, които да сваря след малко. Както ме виждате, аз само съм в сайтовете”, казва Паунка. Тя е стриктна при пазаруването си за седмицата - сравнила е цените предварително, но с помощта на хартиените брошури.

„Аз пазарувам със списък. Правя си списък и пазарувам. Като вървя, ако намеря нещо, което ме впечатли го взимам", отговаря Паунка на въпроса как предпочита да подбира стоките в магазина. Друг потребител - Румяна - също редовно проверява цените, но чрез новите технологии.

"През телефона ми е по-удобно. Сега ще има сайт за цените и мисля, че ще го използваме вкъщи", каза тя.

И така, за да има контрол и сравнение на цените по градове, магазини и периоди, КЗП задължи големите търговци да изпращат ежедневно данните, които вече се събират в сайт. „Към момента има множество търговци, с които работим в тестова версия. Две дружества са предоставили цените си в продуктивна такава версия, но очакваме техният брой съвсем скоро да се увеличи", обясни изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев.

Част от големите вериги дори вече са автоматизирали процеса. „При нас всяка сутрин автоматично се подават данни към платформата на КЗП и към информационно обслужване”, каза Добромир Стоянов, мениджър „Корпоративни комуникации” в голяма търговска верига.

Мониторингът на цените обхваща всички основни продуктови категории. „Ние си получихме предписание от КЗП кои стокови групи да включим", посочи още Стоянов. А с новите правила големите търговци имат гратисен срок до 8-ми октомври. При просрочване следват глоби.

„Санкциите бих казал, че са респектиращи, достигат до 100 000 лева за такова нарушение, а при повторното му установяване санкцията може да скочи и до 200 000”, предупреждава Александър Колячев. А от Комисията напомнят на търговците, че след седмица започват и глобите за неправилни етикети в лева и евро. При нарушение глобата може да достигне 7000 лева.