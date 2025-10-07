През 2023 година двама кметове от община Струмяни се оплакаха, че са били заплашени с брадва от животновъд в село Раздол. Днес отново ви срещнахме с тях и с хората от селото, които все още се оплакват от агресия, побои и всякакъв вид заплахи от същия човек - Костадин Върсаминов.

Той е животновъд, който се заселил в бащини имоти в селото преди 8 години. Тогава, след спор коя земя чия е, започнал големият тормоз за местните, разказват потърпевшите.

Наред с арогантното и брутално поведение на Върсаминов, те се оплакват и от друг проблем - кравите от стадата на животновъда са непрекъснато в центъра на селото и от реколтата и градините нищо не остава.

В деня, в който екипът на NOVA посети Раздол, кравите пак бяха в хорските дворове.

С Върсаминов се срещаме в Сандански, малко преди поредното заседание по делото, заведено срещу него от кметовете на Раздол и Струмяни за нападение с брадва срещу двамата през 2023 г.

"Години наред има нападки срещу мен, понеже от 2018 година се настаних в наследствен имот в Раздол. Когато отидохме в имота, заварихме огради, засадени дръвчета, наложи се да викаме кадастъра, да блъскаме огради, да изхвърляме колове, бодлива тел. Тогава започна викането на полиция и пускането на жалби до всевъзможни институции", казва своята версия Костадин.

Върсаминов е категоричен, че всички оплаквания срещу него за упражнено физическо насилие са измислени и скалъпени. Казва, че на никого не е посягал.

"Не са удряни, иначе няма да се оплакват. Битият човек се страхува и не се оплаква, а те пищят системно, разкарват служителите на РУ Сандански. Дори и да не съм в селото, се обаждат. Аз брадвата си я нося у мен, защото се движа в планината дори и нощем - остават наши животни навън, ходя да ги събирам, защото има много дивеч. И просто в гората е абсурд да нямаш нещо под ръка. Но не използвам брадвата срещу хора", категоричен е Костадин.

За кравите Върсаминов казва, че проблемът не е голям, защото само понякога, по няколко крави се обърквали и се отклонявали, за да влязат в селото.

От полицията обясниха, че на всеки подаден сигнал от жители на селото се реагира. На Върсаминов вече са съставяни актове за установени административни нарушения, предупредителни протоколи, полицейски разпореждания и актове за неизпълнението им. Случаите, в които са отправяни заплахи за живота и здравето на хората, са докладвани на прокуратурата. Има и образувани досъдебни производства.

От Българската агенция за безопасност на храните обясниха, че Костадин Върсаминов отглежда животните си като упълномощено лице от свой роднина. По тази причина глобите, които сa му налагани – общо 1200 лева за неизпълнение на предписания за сградов фонд, оборудване, документация и липса на дезинфекционна площадка, всъщност отиват на сметката на роднината на Върсаминов. От Агенцията добавят, че са получавали сигнали за свободно движение на животни, но контролът върху тях е в правомощията на общините и на кмета.

Кметът на Раздол Георги Пендурков от своя страна обясни, че не може да се справи с този проблем, защото среща агресия.

