Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Царево представи официални правила за действие при наводнение и реална опасност от заливане. Информацията съдържа конкретни инструкции за гражданите в различни ситуации – у дома, на открито и при пътуване с автомобил, както и насоки за предварителна подготовка и ограничаване на риска, подчертава БНР .

При възникване на опасност или при вече настъпило наводнение незабавно трябва да се подаде сигнал на телефон 112. Гражданите трябва да съобщят името си, да опишат ясно ситуацията, да посочат дали има пострадали или застрашени хора и да уточнят точния адрес. Ако няма достъп до телефон, се препоръчва уведомяване на кметството или на хора в близост. Препоръчва се да бъдат уведомени и съседи, колеги и близки за опасността.

Ако сте у дома

► Изключете електричеството и газта.

► Поставете ценни вещи, документи и химикали на възможно най-високо място.

► Вземете личните документи, пари и ценности.

► Напуснете дома си по възможно най-бързия и безопасен начин.

► Ако това е невъзможно, преместете се на горен етаж или покрива и уведомете близки или тел. 112 за местоположението си.

► При невъзможност за евакуация на животни – отворете помещенията, за да могат да се спасят сами.

► Следете новините по радиото или телевизията и спазвайте указанията на институциите и спасителните екипи.

Как да се подготвим за оцеляване при бедствие

Ако сте навън

► Отдалечете се от пълноводни реки, дерета и ниски места.

► Не стойте под мостове, подлези или други съоръжения, които могат да бъдат отнесени от водата.

► Не пресичайте бързо течащи и залети площи, освен ако водата не е по-дълбока от коленете ви.

► Не пийте вода от наводнени водоизточници.

Ако сте с автомобил

► Спрете на най-високото и безопасно място и изчакайте спадане на водата.

► Не спирайте под мостове, надлези или в подлези.

► Не преминавайте през залети пътища, ако нивото на водата е над осите на автомобила.

Предложение: Всеки европейски гражданин да има комплект за оцеляване при бедствия

Как да ограничим риска от наводнения? Специалистите препоръчват да не изграждаме сгради и постройки в заливните зони на реките; да не изхвърляме отпадъци и строителни материали в речните корита; да нее пробиваме диги с цел водовземане, а при наличие на отпадъци или постройки в речните зони - да сигнализираме в кметството или областната администрация.

Какво да знаем предварително

► Осведомете се за рисковите райони във вашето населено място.

► Следете прогнозите и нивото на реките, особено при интензивни валежи.

► Планирайте действията на семейството при евентуално наводнение.

► Подгответе и поддържайте „раница за бедствия“ с най-необходимите вещи.

► Дръжте телефона си зареден и уточнете начин за връзка с близките.

АВАРИЙНА РАНИЦА: Какво трябва да имаме под ръка в случай на бедствие

РСПБЗН – Царево напомня, че при опасност гражданите ще бъдат уведомени чрез системите за ранно предупреждение, средствата за масово осведомяване и определените сигнали за съответното населено място.

Редактор: Калина Петкова