Кметът на Ямбол Валентин Ревански е "Кмет на годината" за 2025 в категория голяма община. Наградите връчи вицепрезидентът Илияна Йотова.

"Ние от президентската институция винаги сме настоявали за по-голяма самостоятелност на общините, защото често сте с вързани ръце. Вие правите с малко много", каза вицепрезидентът. По думите на Йотова, ако рухват общините, ще рухне и държавата.

Вицепрезидентът акцентира върху силната заинтересованост на кметовете към образованието и младите хора, какви българи отглеждаме и как ги възпитаваме. "Тази амбиция много бих искала да бъде наша обща политика", добави тя. По думите ѝ, България има всички основания да бъде лидер в Югоизточна Европа.

Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански заяви, че тази награда не е персонална, тя е за екипа, с който работи, за администрацията и за съгражданите му. Ревански се обърна към останалите кметове с пожеланието: "Когато приключим нашия обществен път да останем в историята на своите общини като хора, които са служили с чест, с достойнство и с любов към родния си град".

Кмет на годината в категория средна община е кметът на Тунджа Станчо Ставрев. Кметът на Ивайловград Диана Овчарова е "Кмет на годината" в категория малка община.

На 12-ото издание на "Кмет на годината" бяха раздадени още награди.

Победителят в категория "Градска среда – Малка община" е кметът на Община Бяла инж. Пеньо Ненов.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Иван Иванов също присъства на събитието и обяви победителя в категория "Градска среда – Голяма община" – това е кметът на Община Ямбол Валентин Ревански.

Специалната награда на Камарата на строителите в България получи Марин Киров. Кметът на Царево получи наградата в момента, в който общината се бори с полседиците от последните дъждове и взема мерки за очакван нов дъжд. Киров взе и приза за малка община в категория "Туризъм и култура".

За първи път бе връчена и наградата "Визионер в образованието". Отличието отиде при кмета на Община Бургас Димитър Николов.

Омбудсманът Велислава Делчева обяви победителите в категория "Кмет на гражданите". Кметът на Аврен Емануил Манолов взе отличието за малка община, за средна община наградата взе кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов, а за голяма община наградата отиде при кмета Асеновград.