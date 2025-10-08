Проливният дъжд създаде проблеми в Русе. За по-малко от 24 часа са паднали 103 литра на квадратен метър. Има закъсали автомобили.

Сериозна е ситуацията в района на Свободна зона – Русе, където има индустриални паркове. Камиони и микробуси изчакват, тъй като водата или трябва да бъде изпомпена, или по някакъв начин да се оттече.

На поне четири места в Русе има сигнали за огромни локви и закъсали автомобили. Затруднено е придвижването по международния път към Дунав мост по бул. „България”. Затруднено е движението и по улица „Чипровци”, в близост до ясла №15, където традиционно се образуват големи водни задръствания, както и около университетската болница „Медика”.