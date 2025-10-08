Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище. Обитателите са евакуирани, каза кметът на общината Генчо Генчев.

"Реагирахме на ситуацията веднага. Евакуирани бяха 60-годишна жена, както и петчленно семейство. Те са настанени в общински жилища", уточни кметът.

Пропадналите жилища се намират в района на "Рибарска чешма". "Те са компрометирани и вероятно са силно овлажнени заради падналите валежи през последните дни", посочи Генчев и добави, че електрическото захранване на имотите е изключено.

Кметът каза още, че за кризисната ситуация са уведомени всички институции.

"Пътят за село Ореш тази сутрин е разчистен от падналите през уикенда скални маси в резултат на лошото време", каза още кметът.

