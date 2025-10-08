Движението по автомагистрала "Тракия" в района на 274-ия километър в посока Бургас е напълно възстановено.

По-рано днес пътнотранспортно произшествие беше причина за затруднения в участъка, като трафикът се осъществяваше само в изпреварващата лента. Екипи на "Пътна полиция" бяха на място, за да регулират преминаването на автомобили.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че към момента всички ленти са отворени за движение.

