Всички ленти в участъка са отворени за движение
Движението по автомагистрала "Тракия" в района на 274-ия километър в посока Бургас е напълно възстановено.
По-рано днес пътнотранспортно произшествие беше причина за затруднения в участъка, като трафикът се осъществяваше само в изпреварващата лента. Екипи на "Пътна полиция" бяха на място, за да регулират преминаването на автомобили.
От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че към момента всички ленти са отворени за движение.Редактор: Мария Барабашка
