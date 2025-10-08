Снимка: iStock
Трафикът към столицата ще бъде затварян за по 30 минути
Промяна в организацията на движението по автомагистрала „Тракия“ в Софийска област.
Четири пъти днес – в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа – движението към столицата ще бъде спирано за около половин час в участъка между 24-ия и 33-ия километър. Причината за промяната на движението са ремонтни дейности.
