Промяна в организацията на движението по автомагистрала „Тракия“ в Софийска област.

Четири пъти днес – в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа – движението към столицата ще бъде спирано за около половин час в участъка между 24-ия и 33-ия километър. Причината за промяната на движението са ремонтни дейности.

Започва ремонт на АМ „Тракия“

