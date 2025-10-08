Министърът на околната среда и водите Манол Генов обяви, че са започнати мащабни проверки на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, във връзка с наводненията и последвалата трагедия от 3 октомври в района на Елените. Целта е да се изясни кога, при какви условия и по чие разрешение е било извършено застрояването, което според експерти е влошило последиците от природното бедствие.

„Още в петък разпоредих документални проверки в Басейнова дирекция „Черноморски район“ и в РИОСВ – Бургас. Част от данните вече са публикувани на сайта на министерството. Работим в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да сравним наличната документация“, заяви министър Генов.

МОСВ е поискало информация от 4-те басейнови дирекции - идентифицирали са 507 зони с риск от наводнения.

Регионалният министър: Има сгради, построени върху река в Елените

По думите му електронната система за управление на екологичните процедури в България функционира от 2012 г., но в архива на дирекциите не са открити следи от съгласувани инвестиционни предложения, свързани със застрояването в района на река Дръщела и курорта Елените.

„Няма данни Басейновата дирекция да е била търсена за становище по инвестиционни намерения за покриване на речни корита или за строителство върху тях. Проверките са извършвани само по сигнали от граждани, като резултатите са били изпращани на прокуратурата и компетентните институции“, уточни министърът.

Резултатите от проверките на РИОСВ – Бургас показват, че между 2014 и 2019 г. са разглеждани общо 13 инвестиционни предложения в местността "Козлука", всички свързани с урбанизирани територии. В 11 от тях е взето решение да не се извършва оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка.

„Това, което ме тревожи най-много – нито един от тези обекти за последните 15 години не е преминал през пълна процедура по ОВОС. Задължени сме да установим доколко това застрояване е допринесло за тежките последици от наводнението“, подчерта Генов.

Министърът припомни, че басейновите дирекции са създадени със Закона за водите през 2002 г., а задължителното изискване за становище от тях при строителство в близост до водни обекти е въведено едва през 2012 г.

Сред разгледаните архивни материали е и сигнал от 2015 г., в който граждани алармират за покриване на коритото на река Дръщела в курорта Елените. Проверката на Басейновата дирекция тогава установява, че участъкът е покрит почти изцяло – първоначално още преди 1998 г., а впоследствие, между 2006 и 2007 г., са извършени допълнителни строителни дейности при изграждането на нови хотели.

„Върху покритата част на реката са изградени хотели и атракциони на територията на ваканционното селище. Тогавашните проверки сочат, че строителството се е извършвало с разрешения, издадени от главния архитект на Община Несебър“, поясни министърът.

Елените след потопа, взел 4 жертви: Има ли виновни за бедствието?

Районната прокуратура в Несебър е прекратила преписката през декември 2009 г. поради липса на данни за извършено престъпление, тъй като строежът е бил съгласуван с действащите проекти.

„Сега проверяваме дали Басейновата дирекция е обжалвала това постановление. Не може да няма документални следи – длъжни сме да възстановим пълната картина“, каза Генов.

Министърът подчерта, че проверките продължават.

Редактор: Дарина Методиева