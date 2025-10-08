След потопа, взел четири жертви в Елените, комплексът остана затворен и полицейски пост не допуска никой. Остават въпросите как хотели и къщи са били построени в река? Имало ли е погазване на правилата за безопасност и кой е издавал разрешителните?

Оказва се, че в ДНСК липсват документи за две от постройките. А Басейнова дирекция излезе със становище, че няма съгласуване на строителството с тяхната администрация.

„Още през 2009 г., въз основа на получен сигнал, е извършена проверка на място от служители на Басейнова дирекция. Установено е нерегламентирано покриване на реката и строителство в границите на водния обект”, заяви директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” инж. Явор Димитров. „Още тогава са сигнализирани компетентните институции – РДНСК, Община Несебър, областният управител на Бургас и Районната прокуратура в Несебър. По-късно същата година Районната прокуратура в Несебър се произнася с разпореждане, което прекратява преписката с основни мотиви, че за конкретните обекти има издадени надлежни разрешения за строеж”, заяви Димитров.

Във вторник министърът на регионалното развитие Иван Иванов заяви, че отговорни за строителството в Елените са били кметът на общината и главният архитект. Екип на NOVA се опита да зададе основните въпроси на кмета – защо за две от сградите липсват документи, има ли такива документи за тях в общината и защо има подробен устройствен план, който не е съгласуван с Басейнова дирекция? Кметът ни обясни, че сме интелигентни хора и можем да научим всичко, което питаме, от видеото, което той беше публикувал предходната нощ. Там обаче няма нито дума за Басейнова дирекция, нито за аквапарка, нито за хотела, под който минава река.

„Това, което посочи Басейнова дирекция, е фундаментално", коментира Кръстьо Пеев от Обществен съвет Несебър. „Те казаха веднъж, че няма никаква съгласувателна документация с тях. Втори път казаха, че е имало сигнал от 2009 година до прокуратурата, която накрая се е произнесла, че има надлежна документация, а нея всъщност я нямало. След това през 2015 година има сигнал към РДНСК. Тоест, знаело се е, че там се строи върху речно дере, което се покрива по абсолютно незаконен начин”, коментира Пеев. „Другото много важно изказване беше това на регионалния министър, който потвърди, че по Закона за устройство на територията отговорността за издаване на строителните разрешения стои в местната администрация. Това е главен архитект, кмет и общински съвет – в случая на град Несебър”, заяви Пеев.

По думите му тази година е имало подобен казус със строеж на паркинг. „При наша проверка установихме десетки разминавания по проекта. Показахме снимки, че проектът въобще не се изпълнява. РДНСК ни върна, че е имало изменение в заповедната книга, което по ЗУТ е безумие. В крайна сметка, в момента и този паркинг се разпада. Дори още не е въведен в експлоатация официално, макар че е напълно завършен, той вече тече и се разпада”, каза Пеев.

„Смятаме, че главният архитект да продължи да стои на работното си място е предпоставка да възпрепятства разследването. Той има достъп до документи, които всички търсим и не можем да намерим. Успоредно с това апелираме и кметът на Община Несебър – Николай Димитров – също да подаде оставка или най-малкото да излезе в отпуск, защото самият той възпрепятства разследването”, заяви Пеев.

В ефира на “Здравей, България” инженерите Димитър Куманов от сдружение “Балканка” и Георги Шопов, който е председател на УС на Националната асоциация на строителите предприемачи, коментираха опасното строителство и защо “Елените” са построени върху река.

“Нещата започват много по-отдалече. Някой е върнал имот, който е в коритото на река. Това е изключителна държавна публична собственост. След това някой го е нанесъл в кадастъра, някой го е регулирал, друг е издал строително разрешение”, обясни Шопов.

“Чисто фактологически връщането се прави от поземлена комисия, нанасянето в кадастъра от Агенцията по кадастъра, подробният устройствен план се приема от общинската администрация, която издава и строителното разрешение”, каза той.

“Подробният устройствен план се съгласува от органите на МОСВ, от РИОСВ-Бургас, където е нашумяла една подпорна стена в Алеко и освен това, за да се съгласува, трябва да мине през становище с допустимост на Басейновата дирекция в Черноморския район”, допълни Куманов.

“Проблемът идва от това, че се позволява регулирането на парче. Един имот може да го извадиш от контекста на цялата територия, да правиш градоустройство за него без да изследваш останалата територия и да извадиш строително разрешение”, каза Шопов.

Според Куманов тези четири жертви можеха да са много повече, ако бяхме в разгара на сезона. “Работа на главна прокуратура е да разследва, но в момента единственият им въпрос е дали главният прокурор е временно изпълняващ или не е”.

“В София половината реки не са нанесени в кадастъра. Това е същият проблем, но в много по-големи мащаби. Дреновичката река, която минава през Южен парк, не е регистрирана”, каза той.

Архитектът Мирослав Бойчев, който е зам.-председател на Камарата на архитектите, смята, че процедурите се спазват формално, но тези действащи закони да водят до загуба на човешки животи.

%Има разследващи органи, трябва да се конкретизира вината. Има имот, който е частен, имот, който е урбанизирана територия, имот, който е влязъл в устройствен план, одобрен с решение от общинския съвет”, коментира той.

“Самият имот е с контролиран достъп, това е затворено вилно селище. Друг е въпросът на какво основание е изградено. Факт е, че обявиха, че има регистрирано сметище със строителни отпадъци над имота”, допълни Бойчев.

Според него, ако хотелът е изграден законно, има процедура, по която държавата трябва да го национализира.

