Кризата с боклука в София не е просто битов, а общински проблем, който прераства в политически, защото от решаването му зависи бъдещето на управляващата в столицата политическа сила. Наред с това, размяната на реплики в парламента след статия в „Уолстрийт джърнъл“, свързваща Бойко Борисов със сина на Доналд Тръмп и интереси около списъка „Магнитски“, допълнително нажежи обстановката. Около тези теми се обединиха PR експертът Диана Дамянова и политологът Теодор Славев в предаването „Здравей, България“.

Според Диана Дамянова кризата с боклука е ключов тест за кмета Васил Терзиев и коалицията „Продължаваме Промяната - Демократична България“.

Столичният зам.-кмет по екологията и директорът на завода за отпадъци - на разпит в прокуратурата

„Това е общински проблем, който прераства в политически, защото от това как той ще бъде решен зависи, според мен, бъдещето на една политическа сила. Ако кметът се оправи с помощта на други общини, ако успее да прекрати тази обществена поръчка, ако се справи, почти си мисля, че той може да върви по своя път за президентска кандидатура. Ако не се справи обаче, тъй като София е базата на ПП и ДБ, тогава вече това ще има много тежки политически последствия“, коментира Диана Дамянова.

Тя допълни, че кметът е допуснал грешка в процедурата за обществената поръчка, което затруднява нейното законно прекратяване.

„Ако успее да прекрати тази обществена поръчка, която е създал с една малка грешчица в текстчето, но така или иначе няма пределни цени и ще му бъде трудно законно да прекрати тази поръчка срещу, както казва той, хората с прякори“, добави Дамянова.

Политологът Теодор Славев подчерта, че криминалният прочит на кризата е напълно валиден, като даде за пример запалените камиони на турската фирма, кандидатствала в поръчката.

„Подпалени камиони на турска фирма, която чисти Истанбул. Вие представяте ли си до каква степен сме превърнали България в корупционно гето? Представяте ли си какъв инвеститор чуждестранен би дошъл тук въобще, на фона на случващото се в София?“, коментира Славев.

Експертите коментираха и липсата на конкуренция в обществените поръчки за сметоизвозване, където за 22 от 24 района се е явил само по един кандидат. Според Славев институции като Комисията за защита на конкуренцията не виждат картелни споразумения, а Министерството на околната среда и водите отнема лицензи избирателно. Това, заедно с бавното разследване на палежа на камионите от страна на МВР, създава усещане за организирани действия.

►Какво е обсъждал Бойко Борисов със сина на Доналд Тръмп?

Според публикация в американското издание "Уолстрийт джърнъл", бившият премиер Бойко Борисов е обсъждал сделки с американски инвеститори, включващи "Балкански поток" и "Лукойл", в замяна на съдействие за излизане от списъка "Магнитски".

Политологът Теодор Славев коментира, че статията е по-скоро за вътрешна употреба в САЩ и описва влиянието на лобист, който твърди, че има контакти с Белия дом. Според него, след тази публикация, излизането на българи от списъка "Магнитски" става "абсолютно невъзможно".

"Статията в "Уолстрийт джърнъл" е по-скоро за вътрешна употреба в Щатите. Тя описва влияние на един лобист, който самият той твърди, че има контакти с Белия дом. Но след излизането на тая на тази публикация, излизането на българи от "Магнитски" ми се струва вече абсолютно невъзможно", каза Славев.

