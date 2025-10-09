"Като гледам, отново се налага Борисов да спасява София. Спаси ПП-ДБ и техните кметове, спасяваше ги и при сглобката. Спаси "Възраждане" с имунитетите, спаси АПС. Какво ще правят без Борисов?" Това каза по повод кризата с боклука в София лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента в четвъртък.

"От ПП-ДБ не се борят с никаква мафия, правят само бели. Не знаят какво правят, а лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без него - ако той не ги спасяваше всеки ден, щяха да бъдат едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко, което правят. Той ги пази", допълни Пеевски.

Той допълни, че основната му тревога е за хората, които са били „ограбени четири години от ПП–ДБ с високите цени на горивата“, и настоя за повече отчетност в решенията, засягащи сектора.

