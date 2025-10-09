До няколко месеца ще бъдат изградени 35 електрозарядни станции в железопътните гари на областните градове, каза пред журналисти в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Това става възможно след подписването на Меморандум за сътрудничество и взаимодействие между Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) и „ЕСО Чардж“.

Станциите ще осигурят свободно движение на пътници в цялата страна и преход към чист транспорт с по-ниски емисии, към който България се стреми, посочи още Караджов и добави, че предстои изграждането на зарядни станции на всички 249 железопътни гари в страната.

Припомняме, че Националната компания „Железопътна инфраструктура“ осигури безплатен безжичен интернет в седем големи жп гари в страната. Пътниците вече могат да използват Wi-Fi в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна.

