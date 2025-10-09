Превърнахме съдебната власт в участник в политическите препирни. Това каза преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS. Той коментира казуса с неяснотите около закона за мандатите на тримата големи в съдебната власт. Става дума за частта, според която и.ф. на главен прокурор и на председател на ВАС и на ВКС не могат да останат на поста си повече от 6 месеца.

Правосъдният министър Георги Георгиев ще поиска от пленума на ВСС общо тълкуване на закона, чието изменение влезе в сила на 21 януари. Преди седмица ВКС се произнесе, че Борислав Сарафов не може да е и.ф. главен прокурор след 21 юли.

“Струва ми се, че имаме и.ф. главен прокурор. Когато казваме, че ВКС се е произнесъл по този казус, трябва да уточним дали се е произнесъл председателят, общото събрание, наказателната колегия, нейно отделение или състав. Няма публикуван акт, който казва, че няма главен прокурор. Има едно тълкуване, което е дадено от едни съдии и тълкуване, дадено от прокурорската колегия на ВСС”, коментира проф. Киров.

По думите му актът, с който прокурорската колегия приема, че действащ и.ф главен прокурор към момента е Сарафов, е предвид тълкуването, което те влагат в текстовете на изменителния закон за съдебната власт от януари месец. “Имаме различни виждания, намери се и Съюзът на съдиите, който призова Сарафов да си подаде оставката. Но ако ВКС смята, че Сарафов е никой, тоест нямаме и.ф. главен прокурор, защо Съюзът на съдиите иска да си подаде оставката? Ако е никой, не може да си подаде оставката”, смята преподавателят.

Според проф. Киров това положение не е търпимо и не е нормално. “Този проблем трябва да бъде разрешен, защото превърнахме съдебната власт в участник в политическите препирни. А тя поначало е замислена като неполитическа. Тя не трябва да се занимава с политика. Изведнъж свалихме съдебната власт от един пиедестал и я набутахме в калта на политиката в България”.

“В Съдебната палата има един надпис, който означава “Правосъдието е основа на държавността”. Това ли е основата на държавността, която в момента се демонстрира?”, попита той.

“Ако приемем, че като изтече един срок, престава да съществува един орган, знаете ли какво ще стане с държавата? Доскоро бяхме държава с изтекъл мандат. Започна да се работи по това, очевидно, че и този проблем трябва да бъде разрешен, защото не може да имаме изпълняващ длъжността без да имаме хора, които са в мандат”, када проф. Киров.

По думите му законът така е написан, че поражда противоречиво тълкуване. “Решението е да се измени така, че да няма възможност за това”, допълни той.

