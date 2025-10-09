-
-
-
-
-
-
Бившият посланик не смята, че е възможно да бъдат създадени две държави
Досега не сме били толкова близо до развързването на един от възлите, а те са няколко, във войната между Израел и „Хамас”. Съдбата на заложниците са основният въпрос, който трябва да бъде решен. Две години те останаха в тунелите на Газа, не е ясно в какво състояние ще се върнат. Това каза бившият посланик на България в Израел Румяна Бъчварова в „Интервюто в Новините на NOVA”.
Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от мирния план за Газа
По нейни думи в правителството на Израел има опоненти на това споразумение за прекратяване на огъня.
Тя заяви, че хората, които познават ситуацията в региона, не смятат, че е възможно да се стигне до създаването на две държави, защото ще липсват условия за нормалното им функциониране.
Бъчварова посочи, че политиката на Европейския съюз до този момент е била да подкрепя и двете страни в конфликта и да осъществява техническа помощ и съдействие. „Европа обаче не е значим фактор в този регион”, допълни тя.
Маруан Баргути няма да бъде част от размяната на израелски заложници за палестински затворници
Според дипломатът икономическото сътрудничество е шанс за региона на Ивицата Газа.
