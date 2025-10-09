Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел и "Хамас" са се споразумели за първата фаза на мирна рамка, която ще позволи бързото освобождаване на всички заложници. По-рано Тръмп заяви, че може да пътува до Близкия изток, след като бъде постигната сделка.

"Хамас" и Израел вече са разменили списък със заложници и затворници, които ще бъдат освободени като част от споразумението.

Тръмп: Има реален шанс за мир в Близкия изток, не само в Газа

„Много съм горд да обявя, че Израел и "Хамас" са подписали първата фаза на нашия мирен план“, написа Тръмп в Truth Social. „Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро и Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир. Всички страни ще бъдат третирани справедливо! Това е ВЕЛИКОЛЕПЕН ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички околни държави и Съединените американски щати и благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да осъществят това историческо и безпрецедентно събитие. БЛАГОСЛОВЕНИ СА МИРОТВОРЦИТЕ!“

Нетаняху: „С Божията помощ ще върнем всички у дома“

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще върне всички заложници у дома от Газа малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са подписали първата фаза на мирния план.

„С Божията помощ ще върнем всички у дома“, каза Нетаняху.

