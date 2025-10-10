Президентът на Франция Еманюел Макрон събира днес в 14:30 ч. в Елисейския дворец лидерите на политическите сили във Франция, но на срещата не са поканени лидерите на радикалната левица и на крайната десница.

Срещата се организира в момент, в който Макрон трябва да намери подходяща политическа фигура за ролята на премиер. Това ще бъде шестият премиер на Франция за втория президентски мандат на Макрон.

Льокорню: Всички условия за назначаване на нов премиер през следващите 48 часа са налице

До поредния епизод на политическата криза във Франция се стигна, след като в понеделник номинираният за премиер Себастиан Льокорню подаде оставка броени часове след като беше представил състава на правителството си. Той изтъкна като мотив това, че между партиите в управляващата коалиция е нямало пълна подкрепа за предложените от него министри и че някои политици мислели само за собствените си амбиции.

Макрон натовари Льокорню все пак със задачата да проведе двудневни консултации с политическите сили, по време на които беше постигнат консенсус, че най-неотложното е приемането на бюджета за идната година в момент, в който Франция има голям бюджетен дефицит.

Политическа безизходица във Франция: Какво следва за Макрон след оставката на Льокорню

В края на тези консултации Льокорню заяви в сряда вечерта, че до 48 часа Макрон вероятно ще номинира нов премиер. Сега се смята, че президентът може да номинира премиер от левицата, но и че, може да номинира повторно Льокорню.

Държавният глава обеща да назначи министър-председател до петък вечер след сензационната оставка на Себастиен Льокорню на 6 октомври.

Редактор: Цветина Петкова