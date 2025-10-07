Малко след като френският министър-председател Себастиан Льокорню подаде оставка след по-малко от месец на поста, президентът Еманюел Макрон беше заснет да се разхожда край река Сена в Париж, увлечен в телефонен разговор, с охраната си на дискретно разстояние.

Остава неясно с кого е говорил Макрон и какво е обсъждал, но изражението му на снимката символизира политическата самота на президента, който се сблъсква с намаляващ набор от опции, всички от които опасни.

Какво ще направи френският президент, който трябва да се оттегли от поста си през 2027 г., след като изтече максималният срок от два мандата? Анализатори предлагат четири варианта, но нито един от тях не е за бързо решение за справяне с проблема.

Макрон даде на подаващия оставка министър-председател срок от два дни, за да изготви "план за стабилност“ на страната

► Повторното назначаване на Льокорню

Макрон изглежда си е оставил тази възможност, след като Бруно льо Мер, лоялен бивш министър на финансите, чието назначаване за министър на отбраната предизвика кризата, заяви, че ще се оттегли от правителството.

Елисейският дворец обяви, че на Льокорню се дават два дни, за да изготви план за действие, а премиерът каза, че ще проведе „последни дискусии“ с „всички политически сили“. Но далеч не е ясно дали той ще успее да сформира правителство, да не говорим за това да оцелее при гласуване на доверие в парламента, където неговите сили са в малцинство.

Дори и мисията му да успее, повторното му назначаване за премиер няма да бъде автоматично, заяви френски президентски служител.

„Основните проблеми остават същите: със или без Льо Мер, другите парламентарни блокове не са съгласни по въпросите за бюджета, пенсионната реформа, имиграцията и т.н.“, каза Пол Тейлър, старши гостуващ изследовател в Европейския политически център.

► Нов министър-председател

Ако Макрон назначи нов министър-председател, той ще бъде осмият премиер по време на неговото управление и третият само през тази година, което не е добре за репутацията на Франция.

Левицата иска той да назначи човек, който да прокара по-експанзивен бюджет. Но не е ясно дали Макрон ще направи това, а дори и да го направи, новият премиер може да не се ползва с подкрепата на цялото раздробено ляво.

„Друг министър-председател може да бъде свален от власт в рамките на седмици, което прави нови парламентарни избори почти неизбежни“, заяви компанията за рисков анализ Eurasia Group.

► Предсрочни избори

Макрон винаги се е съпротивлявал на идеята за предсрочни избори, след като неговият ход да насрочи извънредни избори през лятото на 2024 г. се обърна срещу него и остави Франция с парламент без мнозинство.

Но президентът ще „поеме отговорността си“, ако Лекорню се провали през следващите два дни, обясни президентски служител, очевидно визирайки насрочването на предсрочни избори.

Такива избори биха могли да доведат до засилване на присъствието в парламента на крайната десница „Национален сбор“ на Марин льо Пен и дори да дадат на нейното протеже Жордан Бардела шанс да стане премиер. Резултатът от такива избори е далеч от ясен, въпреки че Льо Пен ги описа като „абсолютно необходими“.

„Не е сигурно дали нови избори биха довели до различен резултат от този през юли миналата година“, каза Селия Белин, ръководител на парижкия офис на Европейския съвет за външни отношения (ECFR).

► Оставка

Макрон винаги е отхвърлял идеята да подаде оставка преди изтичането на мандата си, което би довело до предсрочни президентски избори. Но натискът върху президента се засилва както никога досега.

„Ако новите предсрочни избори не позволят да се сформира управляващо мнозинство, политическата криза може да се превърне в криза на режима. В този случай способността на президента Макрон да остане на власт може да бъде поставена под въпрос“, заяви Белин.

