Френският президент Еманюел Макрон даде на подаващия оставка министър-председател Себастиан Льокорню срок от два дни, за да изготви "план за стабилност“ на страната. Това съобщиха от президентската канцелария, цитирани от АФП.

Според изявление на Елисейския дворец Макрон е възложил на Льокорню задачата „до сряда вечер (8 октомври) да проведе финални преговори с цел определяне на платформа за действие и стабилност за страната“. Решението идва след изненадващата оставка на премиера, подадена по-малко от месец след встъпването му в длъжност.

„По молба на президента приех да проведа последни разговори с политическите сили в името на стабилността на страната. В сряда вечер ще уведомя държавния глава дали това е възможно или не, за да може той да вземе всички необходими решения“, написа в Х Льокорню.

Според източник от президентството френският президент е готов „да поеме отговорността си“ в случай че опитите на Льокорню се провалят – намек, че може да бъдат свикани нови парламентарни избори.

Кабинетът, който беше представен от Льокорню на 5 октомври предизвика остра критика от целия политически спектър. Министър-председателят се сблъска с трудната задача да получи одобрение в дълбоко разделения парламент за строг бюджет за следващата година.

Двамата му непосредствени предшественици - Франсоа Байру и Мишел Барние, бяха отстранени от законодателната камара в резултат на конфликт по повод плана за разходите. Публичният дълг на Франция е достигнал рекордно високо ниво, сочат официални данни от миналата седмица.

Новото правителство предизвика остри реакции от различни политически лагери още преди министрите да встъпят официално в длъжност – особено заради назначаването на бившия финансов министър Брюно льо Мер за министър на отбраната. Дясната партия „Републиканците“ (LR) реагира гневно на решението, тъй като разглежда Льо Мер като въплъщение на икономическата политика на Макрон. В опит да облекчи напрежението Льо Мер обяви в X, че се оттегля от правителството с незабавно действие.

