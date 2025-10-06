Политическата криза във Франция се задълбочава. Министър-председателят Себастиан Льокорню подаде оставка днес, а тя беше приета от президента Еманюел Макрон.

Назначен едва преди по-малко от месец, ръководителят на правителството беше подложен на обстрел, както от левицата, така и от десницата, след като снощи обяви част от правителството си.

Във вторник той трябваше да представи пред Националното събрание на Франция общата си политическа декларация. 39-годишният премиер беше изправен пред тежката задача да осигури парламентарна подкрепа, тъй като не разполага със стабилно мнозинство. Реакциите за състава на новото правителство не бяха никак ласкави.

Най-голямата изненада дойде от лидера на дясната партия „Републиканците” Брюно Рьотайо, за когото беше обявено, че запазва поста си на вътрешен министър. Късно снощи той изрази възмущението си от състава на кабинета, който „не отразява обещаното скъсване” с досегашното статукво.