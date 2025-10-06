-
След близо месец на трудни преговори, френският премиер Себастиан Льокорню обяви състава на новото правителство – третото в рамките на година. Още преди да заработи обаче, то е заплашено да бъде свалено от левицата и крайната десница.
58-годишният министър е изправен пред тежката задача да осигури парламентарна подкрепа, тъй като няма стабилно мнозинство. Реакциите за състава на новото правителство не са никак ласкави, като от всички страни на политическия спектър заваляха критики.
Макрон представи ново правителство в опит да изведе Франция от политическата криза
Най-голямата изненада дойде от лидера на дясната партия „Републиканците“, за когото беше обявено, че запазва поста си на вътрешен министър. Късно снощи той изрази възмущението си от състава на кабинета, който „не отразява обещаното скъсване“ с досегашното статукво.Редактор: Цветина Петкова
