Само месец след назначението си, френският премиер Себастиан Льокорню неочаквано подаде оставка. Президентът Еманюел Макрон накара премиера да направи последен опит за излизане от кризата. Министър-председателят ще има 48 часа, през които да се срещне с политическите партии и да проведе преговори с тях, за да изготвят план за стабилността на Франция. Вариантите за действие постепенно намаляват.

Макрон даде на подаващия оставка министър-председател срок от два дни, за да изготви "план за стабилност“ на страната

Франция обича политическите драми, но местните казват, че тази драма няма сценарий. Льокорню беше на поста си за по-малко от месец, а самото правителство издържа едва 14 часа и се срина много бързо заради представения състав. Новото правителство предизвика остри реакции от различни политически лагери още преди министрите да встъпят официално в длъжност – особено заради назначаването на бившия финансов министър Брюно льо Мер за министър на отбраната. Дясната партия „Републиканците“ (LR) реагира гневно на решението, тъй като разглежда Льо Мер като въплъщение на икономическата политика на Макрон. Левицата внесе вот на недоверие, а десницата поиска предсрочни парламентарни избори.

"Тази шега продължи твърде дълго, фарсът трябва да свърши", заяви лидерът на крайнодясната партия "Национален сбор" Марин Льо Пен.

„За да се справим с тази ситуация, трябва да стигнем до същината на проблема и да се обърнем към народа. Трябва да оспорим легитимността на Макрон. Има една форма, с която разполагаме, и това е импийчмънт на президента”, посочи Жан-Люк Меланшон.

Френският премиер подаде оставка

Във Франция се обсъждат три сценария: Макрон да назначи премиер от социалистите и еколозите, да състави техническо правителство без политически лица или да разпусне парламента и да се свикат нови предсрочни избори.

Повече гледайте във видеото.