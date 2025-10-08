Всички условия за назначаване на нов премиер през следващите 48 часа са налице. Това заяви френския премиер в оставка Себастиан Льокорню пред телевизия "Франс 2" след двучасова среща с президента Еманюел Макрон.

На въпрос дали е възможно следващия премиер да бъде от левия политически спектър Льокорню отговори: ''Решението принадлежи на държавния глава, от него зависи да ръководи окончателните преговори''.

''Считам, че моята мисия приключи. Не се боря за премиерския пост. Чувствам, че пътят все още е възможен и перспективата за разпускане на парламента намалява'', каза още той.

Според него следващото правителство трябва да бъде „напълно откъснато от президентските амбиции“, които трябва да се проведат през 2027 г. Той съобщи, че в "понеделник ще бъде предложен проект за бюджет 2026 г. в който ще има много въпроси за обсъждане“.

По отношение на призивите за оставка на президента Еманюел Макрон той подчерта: ''Сега не е моментът да сменяме президента на републиката.''

Припомняме, че Франция е изправена пред една от най-тежките си политически кризи от десетилетия насам, след като Льокорню подаде оставка по-малко от месец след встъпването си в длъжност, оставяйки Макрон в политическа изолация и в търсене на нови варианти.

Правителството на Льокорню се разпадна на фона на ожесточена опозиция срещу новосформирания му кабинет и неуспеха му да си осигури парламентарна подкрепа за бюджета за 2026 г.

От преизбирането на Еманюел Макрон през 2022 г. Франция е свидетел на безпрецедентна смяна на министър-председатели, което задълбочава политическата нестабилност.

Елизабет Борн беше първата, която заемаше поста през втория мандат на Макрон, от май 2022 г. до оставката си през 2024 г., след многократни сблъсъци с парламента по спорни реформи. На нейно място през септември 2024 г. застана Мишел Барние, чийто кратък мандат не успя да обедини разединената френска Национална асамблея. През декември 2024 г. Франсоа Байру пое поста, но се сблъска с вот на недоверие, който свали правителството му в рамките на няколко месеца. Най-наскоро, през септември 2025 г., Себастиан Льокорню беше назначен за пети министър-председател на Макрон за по-малко от две години, но и той подаде оставка само няколко седмици след встъпването си в длъжност.

Непопулярната пенсионна реформа от 2023 г., която повиши пенсионната възраст от 62 на 64 години, продължава да предизвиква протести и остава обединителен фактор за опозицията, особено сред левите партии и профсъюзите.

