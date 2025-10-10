До 6 години затвор за разпространение на лична информация без съгласие. Това предвижда законопроектът за промени в Наказателния кодекс, предложен от депутати от „Има такъв народ“, който беше изненадващо приет в правната комисия на Народното събрание. Законопроектът беше приет с 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“. Той предвижда криминализирането на „престъпленията против личния живот“. Според него за нарушение ще се смята всеки случай, в който без разрешение се разпространяват данни, снимки, записи или други материали, свързани с лични, семейни, интимни или здравословни обстоятелства на даден човек. Предвидените наказания варират от една до шест години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв., а при „особено тежки случаи“ – до шест години лишаване от свобода и глоба до 8000 лв. Проектът допуска използването на специални разузнавателни средства (СРС) при разследване.

„Основният проблем на тази законодателна инициатива е, че се опитва да създаде нов престъпен състав в Наказателния кодекс, чрез който да се защитава личния живот. Едно понятие, за което самите депутати са написали, че не е много ясно какво означава. Няма никакви факти и примери защо е необходимо в момента да се прави такова нещо. Но подобно наказание – до 6 години затвор – не е съществувало за публикации, засягащи личния живот, дори по време на Народна Република България и в най-сталинските времена. Това е против Конституцията, против стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и против правото на Европейския съюз. А той изисква точно обратното – да има законодателни промени, които да не позволяват да има дела – шамари срещу журналисти”, обясни Александър Кашъмов, адвокат към „Програма Достъп до информация”, в студиото на „Здравей, България”.

Главният редактор на OFFNEWS Владимир Йончев посочи, че тревожното в този проектозакон е, че „при съмнения за огласяне на такива данни, имат право да ни следят и да ни проверяват и-мейлите”.

Преподавателят по медии и комуникации в Нов български университет Жюстин Томс посочи, че свободата на словото е ключов стълб на демокрацията. Тя обясни, че не става дума за „жълти клюки”, а за сериозна журналистика и важни за цялото общество факти. Томс определи законопроекта като „силна бухалка”. Тя каза още, че съм момента има етични норми, които са повече от ясни - например, оповестяване на здравословно състояние. „Но за имотното състояние на роднини, това с кого се срещат публични личности – не само политици, всякакви – има изключително ясни дефиниции”, допълни тя.

Йончев допълни, че любовните връзки в определени случаи също са обект на внимание, защото понякога са важни за други казуси.

Той каза, че не само журналист, но и зрител, разпространил дадена информация, може да влезе в затвора.

Според Томс вече става дума за тотален контрол.

