Парламентът одобри на първо четене предложението за назначаване на повече жени на ръководни позиции в публични дружества. Темата коментираха изпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация Добромир Иванов и предприемачът Таня Скринска в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Скринска смята, че тази идея идва от Европа, но все пак човек трябва да се доказва за даден пост на базата на личните си качества.

С над 16% се увеличават жените на ръководни позиции в България на годишна база

Иванов също смята, че хората трябва да се развиват заради своите качества. Той посочи, че в неговия екип половината са мъже, а другата половина – жени. При провеждане на интервю за работа никога не се интересува от пола, а от характеристиките на човека, който кандидатства за дадена позиция.

„Такива текстове са обидни за жените, защото на тях започне да се гледа като на квота”, допълни Иванов. И подчерта, че дамите сега земат съответните постове заради качествата, а не заради пола си.

Скринска смята, че мъжете са по-прагматични, а жените - по-интуитивни, като и двете качества са полезни в работата.

Гостите изразиха мнение, че налагането на различни квоти за работни места не се отразява на качеството на упражняване на съответните професии.

Редактор: Цветина Петрова