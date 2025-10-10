Общинските съветници Саад Алуани от „Продължаваме Промяната – Демократична България” и Николай Велчев от „БСП за България” коментираха в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS темата за задълбочаващата се криза с отпадъците в София.

Според Николай Велчев решението на Столичния общински съвет от вчера, с което се отпуска финансиране в размер на 9 милиона лева за закупуване на техника от общинското дружество „Софекострой“, е стъпка, за която БСП настоява от години. „Дясното узря за това, за което ние говорим отдавна – че почистването на града трябва да се извършва от общинско предприятие. Всички комунални услуги трябва да са в ръцете на общината. Вчера това беше прието с пълно мнозинство”, заяви Велчев.

Общинският съветник от ПП-ДБ посочи, че в София има сериозен проблем с монопола върху услугите по сметосъбиране. „Фирмите са си разделили града като територии. За първи път от 20 години насам кметът отказа да се съгласи с тях и настоя за честна и прозрачна конкуренция”, коментира Алуани.

Васил Терзиев: Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване

Той подчерта, че се подготвят нови договори, които ще съдържат завишени изисквания и сериозни санкции при неизпълнение. Алуани разкри и за сериозни съпротиви срещу реформата в сектора. „Искахме открита конкуренция с участие на чуждестранни компании. Но, както често се случва в България, когато се навлезе на територията на мафиотски картели, започват заплахи, палежи на камиони, страх. Това е начинът, по който тези интереси се защитават”, съобщи общинският съветник.

Николай Велчев повдигна въпроси относно прозрачността на обществената поръчка за сметосъбиране, чиято стойност е 545 милиона лева. „За първи път не бяха допуснати общински съветници до контрола върху процеса. Г-н Терзиев цяло лято твърдеше, че това е най-прозрачната поръчка с най-голямата конкуренция. Но всичко се разпадна. Защо не беше информиран навреме Общинският съвет?”, попита Велчев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Петър Иванов