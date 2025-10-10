Премиерът Росен Желязков и еврокомисарят по земеделието Кристоф Хансен откриха реконструиран напоителен канал в Хасковско. Това е най-голямото подобно съоръжение в областта. Каналът тръгва от язовир „Тракиец” и е с дължина над 47 км. Той е изключително важен за всички земеделци. Съществува от повече от 50 години. Сега са реконструирани 5,5 км, които досега не са били бетонирани.

Еврокомисарят коментира, че подобни съоръжения са изключително важни за земеделците, за да осигуряват те вода и за стоката си предвид факта, че животните в Европа намаляват.

„Правителството изпълнява ангажимента си за правилното и навременно планиране и управление на водните ресурси. В следващите две години по Стратегическия план предстои приобщаването на близо 1 милион декара земи за напояване, а по програмата с финансиране от държавния бюджет през следващите години площите ще достигнат до 2,4 млн. дка. Това е много ясен знак за политиката на държавата – политика на приемственост за развитието на земеделието, за развитието на селското стопанство като един от основните отрасли на българската икономика”, заяви Росен Желязков, цитиран от пресцентъра на МС. Премиерът подчерта, че ролята на всяко управление на държавата е да успява да формулира политики и тяхното адекватно финансиране така, че те да водят до по-висока ефективност и ефикасност, по-висока конкурентоспособност на Европейския съюз. „Приобщаването на младите поколения към тази дейност и възможността за инвестиране в нови технологии в сектора са водещи, за да може пазарът в ЕС да ползва храни за всички граждани с качества, които нямат аналог в световен план. Най-качествените храни се консумират в Европейския съюз“, посочи Желязков.

Снимка: МС

В настоящия програмен период на Общата селскостопанска политика са предвидени за земеделците в ЕС около 300 млрд. евро. Министър-председателят увери българските земеделци в това, че правителството вече работи и за следващия програмен период на ОСП. За да защити интересите на селскостопанските производители, правителството е предвидило и национални мерки, в т.ч. и целенасочени инвестиции в инфраструктурата и в новите технологии - такива, които не позволяват водата да бъде разхищавана или да не достига до предназначението си. „Не само водата за напояване, но и питейната водата“, подчерта Желязков. Премиерът благодари на ЕК за доброто планиране на средствата и за вслушването в гласа на българските земеделци и селскостопански производители.

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов коментира, че секторът има нужда от предвидимост, ресурси и дългосрочна грижа, за да бъде устойчив и конкурентоспособен. „Земеделските производители разчитат на стабилна подкрепа и ясни правила, които да им позволят да планират, инвестират и развиват стопанствата си. Именно поради това ръководството на Министерството на земеделието и храните продължава да поставя напояването като водещ приоритет в своята дейност“, каза Тахов.

Комисарят по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен благодари на премиера и на българското правителство за доброто сътрудничество и за положените усилия в осигуряването на напояване на земеделските земи. Той посочи, че изменението на климата поставя огромни изпитания пред селското стопанство като периоди на засушавания, последвани от интензивни валежи. „Тези явления зачестяват и когато има напоителни съоръжения, работата на земеделците се улеснява“, отбеляза Хансен в изказването си. „Искам да благодаря на българското правителство. С добро взаимодействие между националните власти и ЕК, вие можете да се справите с последствията от климатичните изменения“, допълни Хансен.

Снимка: МС

Коментирана беше и темата със заразата от шарка по дребните преживни животни. Според еврокомисаря дали да бъде въведена ваксинация е решение на властите. Министърът на земеделието Георги Тахов каза, че то ще бъде взето следващата седмица.

„Ваксинацията е последният елемент, който държавата би трябвало да приложи в подобна епизоотична ситуация. Ние анализирахме изцяло бранша. Той е разделен. В по-голямата си част не иска ваксинация, но друга част — иска”, заяви Тахов.