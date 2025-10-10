Съветът за електронни медии е изненадан от бързата законодателна процедура, през която преминават радикални предложения за мерки, които биха се отразили негативно на медийната среда и свободата на словото. Това пише СЕМ в своя позиция. Публично оповестените предложения за промени в Наказателния кодекс следва да бъдат в съответствие с влезлия в сила Европейски акт за свободата на медиите, който предвижда засилени гаранции за защита на журналистите и свободата на словото, категоричен е медийният регулаторът.

Съветът изразява готовност да предоставя експертно си становище по бъдещи текстове, които пряко засягат медийната среда. Правото на лична неприкосновеност и свободата на словото трябва да бъдат в баланс, който не накърнява обществения интерес. Съветът за електронни медии е убеден, че всякакви законодателни промени не следва да възпрепятстват пълноценната журналистическа работа, пише още в позицията.

Припомняме, че парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с който се криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие. „За“ гласуваха 14 депутати, „против“ - четирима, а „въздържал се“ – един. Текстовете предвиждат затвор и глоба от 2000 до 5000 за публикации и материали в средствата за масова информация, ако съдържат данни за личния живот.

Редактор: Калина Петкова