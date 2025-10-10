„Слави Трифонов разбра проблема и оттегля закона – благодаря му за това“.

Така лидерът на ГЕРБ коментира внесените от партия „Има такъв народ“ промени в Наказателния кодекс, които предвиждат лишаване от свобода за намеса в личния живот на гражданите, включително чрез публикации, записи и снимки, без съгласие. След разговор с лидера на ИТН Слави Трифонов, Борисов заяви, че законопроектът ще бъде оттеглен.

„Говорих със Слави Трифонов тази сутрин, за което му благодаря. Той ми каза, че го изтеглят, защото има текстове, които и той, и ние не приемаме. Така че толкова – въпросът е приключен по този начин“, каза Борисов.

Припомняме, че парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с който се криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие. „За“ гласуваха 14 депутати, „против“ - четири, а „въздържал се“ – един.

Лидерът на ГЕРБ призна, че неговите депутати първоначално са подкрепили законопроекта, без да осъзнаят всички негови последици.

Правната комисия реши: Затвор за разпространение на лична информация за човек без негово съгласие

„Предполагам, че не са го прочели както трябва. Сега вече го прочетоха както трябва. Ще го четем така, както трябва“, заяви той пред журналисти.

Борисов подчерта, че в законопроекта е имало текстове, които пораждат риск от злоупотреби и ограничаване на свободата на словото, но част от идеята е била основателна.

„Има неща, които действително би могло да се поправят или да им се намери някакъв ред за действие. Например изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове.

Това не е правилно според мен“, каза той.

Борисов даде пример с злоупотребите чрез deepfake технологии и посочи, че публичните личности са особено уязвими.

„Би могло публични лица с изкуствения интелект да не могат да направят, че се целуваме с когото и да е. Това правилно ли е – за нашите семейства, за приятелите ни?“, запита риторично той.

Според него трябва да има разграничение между защита на личното пространство и свободата на медиите, като текстовете на ИТН не са направили достатъчно ясно това разграничение.

Борисов уточни, че ГЕРБ би подкрепила разумно ограничение за злоупотребите с лични данни и изображения, но не и разширено тълкуване, което би застрашило свободата на изразяване.

На въпрос дали напрежението около законопроекта може да влоши отношенията между партиите в управлението, Борисов беше категоричен: „Не. Няма клин между партньорите. Работата е много интензивна и по-важна. Всички се събират и говорят“.

Борисов коментира и исканията на ПП–ДБ за оставката на Антон Славчев от антикорупционната комисия.

„Аз съм за оставката на цялата комисия, много пъти съм го казвал. Ще подкрепя Атанасов за това, което поиска – за закриване на комисията“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Коментарът на опозицията

Предложените от "Има такъв народ" (ИТН) промени в Наказателния кодекс противоречат на Конституцията и много международни актове, заяви в кулоарите на парламента депутатът Атанас Атанасов - председател на “Демократи за силна България”, част от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България".

След като чалгата влезе в политиката и парламента, сега ще влезе и в наказателното право, заяви Атанас Атанасов и добави, че предложените промени са "пълен юридически абсурд".

Въвежда се и възможност за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на журналисти, влогъри, за разпространяване на информация за личния живот на хората, отбеляза депутатът. „Какво означава личният живот на хората? Ако министър-председателят Желязков се снима с жена си пред хотела с водопада, това личен живот ли“, коментира Атанасов.

Законопроектът, внесен от „Има такъв народ“, който криминализира разпространяването на носители, съдържащи информация за личния живот на човек без негово съгласие, предполага, че всеки, който каже истина, може да влезе в затвора до шест години, а това важи както за журналист, така и за обикновен гражданин. Това каза съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков в кулоарите на парламента.

Той подчерта, че никъде в закона не става дума за клевета. „Когато става дума за клевета, си оставате по стария режим и няма да бъдете наказани“, посочи Денков. Например, ако синът на депутат влезе в престижна гимназия след изпит в седми клас, но няма нужните оценки, който каже истината, било то журналист, учител или директор, може да влезе в затвора до шест години, обясни депутатът.

