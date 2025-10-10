Концепцията за стандартите за развитие на децата до три години е публикувана за обсъждане, а Министерството на образованието и науката (МОН) предлага социално-емоционалното учене да влезе в комплексната грижа в ранното детство, съобщават от МОН на сайта си.

Четири области на ранно учене и грижи предлага МОН за стандартите за развитие на децата от три месеца до три години, за да се въведе интегриран подход за подкрепа, който, освен на физическия, познавателния и езиковия напредък на детето, акцентира и върху личностно-емоционалното и социалното му развитие. Тези предложения са разписани в концепция, публикувана за обществено обсъждане. След като визията бъде широко дискутирана, ще се подготвят и предложения за промени в нормативната уредба, които отново ще бъдат публикувани за обсъждане. Целта е да се намерят най-добрите предложения, които да залегнат като стандарти за развитието на децата в тази важна възраст, поясняват от МОН.

В концепцията са представени ключови принципи, които да бъдат основа при разработването на стандартите в съответствие с Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст. Предложението на МОН е тези стандарти да включват постиженията на децата като очаквани резултати от комплексните грижи – отглеждане в добро здраве, възпитание, социализация и обучение. Прилагането им ще осигури баланс между здравни грижи, игра, хранене, почивка и свободни дейности и ще допринесе за по-плавен преход към предучилищното образование.

В публикуваната концептуална рамка е представен примерен вариант за разпределението на очакваните резултати в съответствие с периода на поява на определени умения у децата, като са предложени и насоки за тези, които осигуряват грижите, възпитанието, социализацията и обучението им. Предложението предвижда и включване на общи насоки за осъществяване и съчетаване на здравните грижи и педагогическата дейност в яслените групи, както и насоки за взаимодействие с родителите. Именно екипната работа между медицински специалисти, педагози и възпитатели и осигуряването на качествено образование в ранна детска възраст ще позволят на родителите по-добре да съвместят задълженията вкъщи с професионалните, отбелязват от МОН.

На форума директорът на Института по образование проф. д-р Галин Цоков представи концепция за учебен план за специалността „Учене и грижи в ранна детска възраст за деца от 0 до 3 години“.

Министър Красимир Вълчев отбеляза, че водещата роля в най-ранната детска възраст е на медицинските грижи и тя е при децата от 0 до 3 години. Затова се предлага и тази нова специалност, която не е от професионалното направление „Педагогика“, а от професионалното направление „Здравни грижи“. Тя ще бъде хибридна специалност.

