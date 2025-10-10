„Дори в най-лошата на пръв поглед житейска ситуация може да се крие благоприятен изход”. Дони Василева е една жена, превърнала болката си в сила.

Тя представя своя биографичен роман в две части – „Животът, който ми се падна” и „Животът, който ми принадлежи”. История за срещата с биологичните ѝ родители, за преодоляването на насилието и силата да започнеш отначало. Какво сподели за обратите в личния си път и как я предизвика Деси Жаблянова – гледайте във видеото.