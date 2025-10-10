Започна сглобяването на статуята на Херакъл, съобщи проф. д-р Людмил Вагалински, който ръководи разкопките в античен град Хераклея Синтика.

"Опитваме се да видим дали някои от намерените при разкопките части си пасват. Резултатът е, че лявата ръка сравнително добре се сглоби", разказа професорът. Той напомни, че са сглобени три фрагмента от ръката, които са намерени през различни години. Два от тях са открити при разкопки през 2019 г. в ъгъла на храма на Херакъл. Другият елемент, самата китка на статуята, е намерена при проучванията тази година. Длъжни бяхме да опитаме дали ще си паснат и за наша радост те си съответстват, коментира ръководителят на проучванията.

Откриха фрагмент от статуята на Херакъл при разкопки в Хераклея Синтика

Той добави, че от скулптурата има още торс и една лява ръка, която държи трите ябълки на Хирсперидите. Те трябва да бъдат проучени от геолог, за да се сравни произходът на мраморите. Това ще се случи до края на годината. "Догодина, когато допроучим този храм на Херакъл, ще знаем повече. Надявам се да намерим още елементи от тази масивна статуя на Херакъл, защото половината от вътрешността на храма ние не сме допроучили, поясни проф. Вагалински, който се надява да бъдат открити и останалите елементи от статуята на Херакъл.

След разнообразно многопрофилно изследване на мраморите на двете статуи, които бяха намерени в античния град Хераклея Синтика миналата година, е станало ясно, че те не са изработени от местен мрамор. Благодарение на лабораторни анализи експертите могат да заключат, че двете скулптури са изработени от мрамор от остров Тасос. Направени са изотопни анализи в Берлин и в Женева, както и химически, петрографски.

Археолози откриха ключов елемент от статуята на Херакъл, държащ ябълките на Хесперидите (ВИДЕО)

"Като събрахме трите резултата - химически, петрографски и изотопен, който е водещ, можем да кажем, че двете статуи са от мрамор от Тасос", коментира проф. Вагалински. Проектът за произхода на мраморите не се ограничава само с двете статуи. Взети са общо около 40 проби от различни скулптури, които се съхраняват в музея в Петрич и са намерени по време на разкопки. "Тези анализи са важни, за да можем да преценим как във времето хераклейци са ползвали мраморите. Доколко са ползвали местни и доколко вносни мрамори. За останалите проби тепърва предстои да обявим резултатите", каза още ръководителят на проучванията в Хераклея Синтика.

Редактор: Ивайла Митева