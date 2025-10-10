В България е лесно – оглеждаш се и веднага идентифицираш 5-6 места, където има нужда човек да помогне. Това коментира в предаването „Ревизия” Лазар Радков, създателят на „Капачки за бъдеще”.

„На 9 октомври, той и екипът му представиха премиерата на филма „Великани”, който от днес е по кината в цялата страна. „Великани” е идея, която няма да капитализира усилията през годините на „Капачки за бъдеще”, а ще се превърне в поредната доброволческа инициатива, която ще финансира доброто.

„Капачки за бъдеще“ на голям екран: Целта - 100 000 зрители и дефибрилатори във всяко държавно училище

Лазар Радков увери, че всички средства от филма ще отидат за закупуването на дефибрилатори за училищата у нас.

„Това е една много добра практика, която е достъпна на много места в Западна Европа. Давам само за пример: преди няколко години, когато започнах да правя проучвания по темата за автоматичните външни дефибрилатори, в Лондон вече имаше над 5000 публични локации, на които бяха поставени такива устройства. В България първо бяха поставени на 4–5 места в метрото, ако не се лъжа”, коментира Радков.

Той обаче обясни, че според проучване, направено в училищата от доц. Балева – преподавател във Военномедицинската академия – под 5% от учителите и учениците имат някаква форма на подготовка за използването на дефибрилаторите.

„Задължително ще осигурим и обучение, как да разпознават симптомите, какъв е протоколът”, обясни Радков. „Ние имаме още една инициатива - да обучаваме учениците на първа долекарска помощ по училищата. До момента сме обучили над 13 000 ученици в няколко области в България. Целта ни е да обучим всички ученици в следващите няколко години”, каза Радков.

Кампанията на „Капачки за бъдеще” в София ще е на 19 октомври. „Ако дойдете, ще видите, че на площада има всякакви хора – от деца, до пенсионери. От хора, които не са в най-завидното материално положение, но идват и помагат”, коментира Радков.

„Няколко милиона сме събрали за всичките тези години. Но те не могат да се сравняват с държавните бюджети”, каза още Лазар Радков.

Повече за филма и кампаниите на „Капачки за бъдеще”, за доброволчеството като отговорност – гледайте във видеото.