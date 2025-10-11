Протест под надслов „Гласът на народа срещу насилието над деца“ се провежда пред Съдебната палата в София. Около 11:00 ч. граждани се събраха, за да изразят подкрепата си за правата на децата и за тяхната по-добра защита. Събитието е организирано във Фейсбук от инициативата „Ние не мълчим“. Протестиращите блокираха за кратко движението на трамваите по бул."Витоша".

Постоянно видеонаблюдение във всички детски градини и училища, със съхраняване на записите минимум шест месеца е едно от исканията на протеста, което е посочено от организаторите, каза за БТА съорганизаторът на протеста в София Рая Иванова. Обучения и тестове за педагозите е друго предложение. Национален публичен регистър на осъдените педофили също е сред исканията на протестиращите. Протестът е национален и искаме да покажем, че не мълчим, каза още Иванова.

Протестиращите пред Съдебната палата носеха плакати с надписи „Учителят трябва да възпитава, не да травмира“ и „Насилието днес води до насилие утре“.

От „Ние не мълчим“ призовават за справедлива присъда и прозрачен процес по разследването за насилие над дете в детска градина в Каблешково.

Тези хора са на прага на силите си, защото се борят с нещо, което в някои ситуации е по-силно от тях. Те наистина имат нужда от тази подкрепа, каза пред събралите се граждани Тодор, който се представи като братовчед на майката на детето от Каблешково. Благодаря ви, че сте се събрали днес, добави той.

По време на протеста граждани коментираха проявите на психологически и поведенчески последствия от физическо насилие над дете. Важно е детето да бъде подкрепено и да бъде обгрижвано в сигурна и стабилна среда, каза Рая Иванова, която добави, че също е била жертва на насилие.

В началото на месеца по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство по случая бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

В Ямбол родители излязоха на протест срещу насилието над деца. Пред сградата на Съдебната палата те издигнаха плакати с надписи "Зад всяко уплашено дете стои мълчанието на възрастен", "Не обръщай глава днес, защото утре може да е твоето дете" и др. Недоволството е провокирано от реакцията на магистратите по случая в Каблешково, заявиха протестиращи, предаде нореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус.

Пред съда сме и настояваме за справедливост, настояваме за едно по-добро бъдеще за нашите деца, нито едно от децата не заслужава да бъде малтретирано, коментира пред репортер на БТА Христина Христова, организатор на протеста в Ямбол.

"Отвратително е, ужасяващо е всичко, което се случва, и най-вече това, което не се случва, никой не обръща внимание, а се случват ужасни гадости. Опитват се да правят медицинска експертиза след 10 месеца, очакват някакви наранявания да видят сега", каза Таня Ангелова, майка на шестгодишно момиченце.

"Трябва да има камери в детските заведения, добре е да минават някакви психотестове възпитателите в детските заведения", посочи Иван Петков.

Подобни демонстрации днес се организират във Фейсбук от инициативата "Ние не мълчим" в няколко града у нас, включително и в столицата. Протестите са под надслов "Гласът на народа срещу насилието над деца".

Редактор: Румен Лозанов