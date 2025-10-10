Полицейски участъци и апартаменти във Франкфурт бяха претърсени днес във връзка с обвинения, че полицейски служители от един и същи полицейски участък в града са нападали задържани лица, предаде ДПА.

Подозренията са насочени към 17 униформени: пет жени и дванадесет мъже на възраст между 24 и 56 години, съобщи прокуратурата. Министърът на вътрешните работи на провинция Хесен Роман Пошек заяви, че срещу тях е образувано дисциплинарно производство.

Следователите заявиха, че са били претърсени четири офиса и 21 жилища. Полицейските служители са обвинени, че са нанесли необосновани телесни наранявания на шестима мъже при арестуването им или докато са били държани под стража между февруари и края на април тази година, или че са премълчали за нападенията и не са ги докладвали.

За да оправдаят действията си впоследствие, полицейските служители са започнали предварителни разследвания по пет случая за оказване на съпротива при арест или насилие срещу служители на реда.

Следователите твърдят, че има записи на някои от предполагаемите престъпления - отчасти от видеонаблюдението в полицейското управление, отчасти от камерите на полицейските служители и от обществените камери. До момента няма индикации за екстремистки мотиви.

"Към настоящия момент обвиненията се отнасят до една дежурна група в полицейското управление. Тази група ще бъде напълно реорганизирана по отношение на служителите", заяви Пошек.

В случаите, в които полицейски служители са класифицирани като заподозрени, но констатациите по време на разследването не оправдават отстраняването им от длъжност, "служителите трябва да бъдат назначени на вътрешни длъжности до допълнително уведомление", добави той.

Полицейското управление във Франкфурт започна разследване след няколко много сходни жалби срещу полицейски служители. Началникът на полицията във Франкфурт Щефан Мюлер заяви, че според него разследването застрашава репутацията на полицията. "Обвиненията са много сериозни", подчерта той и добави, че лицата, които се намират в ареста, трябва да бъдат защитени от прояви на насилие.

Редактор: Дарина Методиева