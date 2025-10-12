-
„Командосите на Израел ни взеха на абордаж“, разказа българинът от флотилията „Сумуд“
Първият етап на примирието между Израел и Газа вече е факт, но напрежението в региона продължава да отеква и у нас. Българинът Васил Димитров, задържан от израелските власти като част от международната хуманитарна флотилия „Сумуд“, се завърна в България.
Флотилията, в която участваха над 40 плавателни съда и активисти от различни държави, се опита да достави хуманитарна помощ до ивицата Газа и да привлече световното внимание към кризата. Сред участниците са и известни личности – внукът на Нелсън Мандела, депутати от Ирландия, Испания и Франция, както и екоактивистката Грета Тунберг.
„Командосите ни качиха на абордаж“
„Командосите на Израел ни взеха на абордаж, поеха контрол над лодката, заключиха ни вътре и в продължение на над 7 часа ни откараха до пристанището на Ашдод. След това ни отведоха в затвор с максимална сигурност в пустинята. Най-притеснителното беше, че нямахме достъп до адвокат и дори не можехме да уведомим близките си“, разказа Димитров.
Българинът от флотилията „Сумуд“ пред NOVA: Към мен не е имало насилие, но ни влачиха по земята и ни държаха в затвор в пустинята
По думите му по време на операцията не е имало физическо насилие, но отношението било „доста грубо“, а участниците били държани с белезници с часове.
Мисия с морална цел
Димитров разказва, че се е включил във флотилията, след като е бил одобрен чрез онлайн интервюта.
Приятел на Васил Димитров: Притеснявам се за него, но той ще измисли какво да прави
„Идеята беше да се отвори хуманитарен коридор към Газа. Знаехме, че шансът да стигнем до брега е минимален, но вярвахме, че ще успеем да привлечем вниманието на света към страданията на хората там“, казва той.
Флотилията не е имала официален капитан – участниците с морски опит са се редували да управляват плавателните съдове.
Активистите унищожили телефоните си преди ареста
Една от най-коментираните сцени по време на операцията бе моментът, в който френска евродепутатка хвърля телефона си в морето.
„Не само тя, всички го направихме. Изхвърлихме телефоните, за да се защитим от евентуално проследяване“, потвърди Васил Димитров.
Благодарност към българските власти
Българинът благодари на консула ни в Тел Авив, който своевременно го е посетил и уведомил близките му за задържането.
Българинът, задържан на флотилията „Сумуд”, е заплашен от 100-годишна забрана за влизане в Израел
„Свърши чудесна работа. Благодарен съм, че успя да предаде на семейството ми, че съм жив и къде се намирам“, каза той.
„Успяхме да привлечем вниманието на света“
„Не стигнахме до Газа, но постигнахме основната си цел – светът говори за случващото се там. Мисията беше прозрачна и морално чиста, а ценностите ни – ясно заявени“, обобщава Васил Димитров.
