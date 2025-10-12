Първият етап на примирието между Израел и Газа вече е факт, но напрежението в региона продължава да отеква и у нас. Българинът Васил Димитров, задържан от израелските власти като част от международната хуманитарна флотилия „Сумуд“, се завърна в България.

Флотилията, в която участваха над 40 плавателни съда и активисти от различни държави, се опита да достави хуманитарна помощ до ивицата Газа и да привлече световното внимание към кризата. Сред участниците са и известни личности – внукът на Нелсън Мандела, депутати от Ирландия, Испания и Франция, както и екоактивистката Грета Тунберг.

„Командосите ни качиха на абордаж“

„Командосите на Израел ни взеха на абордаж, поеха контрол над лодката, заключиха ни вътре и в продължение на над 7 часа ни откараха до пристанището на Ашдод. След това ни отведоха в затвор с максимална сигурност в пустинята. Най-притеснителното беше, че нямахме достъп до адвокат и дори не можехме да уведомим близките си“, разказа Димитров.

По думите му по време на операцията не е имало физическо насилие, но отношението било „доста грубо“, а участниците били държани с белезници с часове.

Мисия с морална цел

Димитров разказва, че се е включил във флотилията, след като е бил одобрен чрез онлайн интервюта.

„Идеята беше да се отвори хуманитарен коридор към Газа. Знаехме, че шансът да стигнем до брега е минимален, но вярвахме, че ще успеем да привлечем вниманието на света към страданията на хората там“, казва той.

Флотилията не е имала официален капитан – участниците с морски опит са се редували да управляват плавателните съдове.

Активистите унищожили телефоните си преди ареста

Една от най-коментираните сцени по време на операцията бе моментът, в който френска евродепутатка хвърля телефона си в морето.

„Не само тя, всички го направихме. Изхвърлихме телефоните, за да се защитим от евентуално проследяване“, потвърди Васил Димитров.

Благодарност към българските власти

Българинът благодари на консула ни в Тел Авив, който своевременно го е посетил и уведомил близките му за задържането.

„Свърши чудесна работа. Благодарен съм, че успя да предаде на семейството ми, че съм жив и къде се намирам“, каза той.

„Успяхме да привлечем вниманието на света“

„Не стигнахме до Газа, но постигнахме основната си цел – светът говори за случващото се там. Мисията беше прозрачна и морално чиста, а ценностите ни – ясно заявени“, обобщава Васил Димитров.