„Измамени сме”: Кой стои зад фирмите, ощетили десетки семейства с жилища „на зелено”
След становището на ВКС, че не признава легитимността на Сарафов: Ще има ли трусове в съдебната система
С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е готова за зимата
Извънредно заседание на СОС заради договора на „Топлофикация София“ с „Булгаргаз“
Спортни новини (02.10.2025 - късна)
Румънският Бермудски триъгълник: Мистериозната гора Хоя-Бачу, където хората изчезват безследно
„Като гражданин на страна с нормални отношения с Израел, той ще бъде класифициран като незаконен мигрант и ще бъде депортиран", обясни професор Чуков
Израелски военноморски сили задържаха над 40 плавателни съда, част от новата глобална флотилия "Сумуд", опитваща се да достигне Ивицата Газа по море, за да достави хуманитарна помощ. Сред задържаните е и българският гражданин Васил Димитров. Случаят предизвиква остра международна реакция и дипломатическо напрежение.
В ефира на „Здравей, България” арабистът професор Владимир Чуков припомни аналогичната ситуация от 2010 г. с „Флотилията на свободата“, която тръгна от Атина.
„Имаме абсолютно същия казус, същите лозунги, същите правни спорове. Разликата е в мащаба – сега имаме много повече лодки и по-широк международен отзвук“, обясни той.
По думите му и тогава, и сега, основният дебат е дали интервенцията на Израел спрямо флотилията е извършена в международни, или в израелски териториални води – въпрос, който остава юридически неясен.
Българин - сред задържаните на флотилията „Глобъл Сумуд” за Газа (ВИДЕО)
Според професора Израел обичайно класифицира задържаните в две категории – „нелегални мигранти“ и „свързани с терористична дейност“. По думите му българският участник най-вероятно ще попадне в първата категория.
„Като български гражданин, от страна с нормални отношения с Израел, той ще бъде класифициран като незаконен мигрант и ще бъде депортиран. В паспорта му обаче ще има черен печат – забрана за влизане в Израел в следващите 100 години“, заяви арабистът.
Той добави, че останалите задържани, особено онези, които не подпишат доброволно документи за екстрадиция, може да бъдат подложени на по-дълги процедури и дори обвинения. Особено внимателно ще се наблюдава съдбата на политически фигури на борда, сред които е бившият кмет на Барселона и евродепутати.
Глобалната флотиля „Сумуд”: Какво не знаем за задържаните плавателни съдове
Очакванията на професор Чуков са, че случаят ще приключи в рамките на няколко дни – поне що се отнася до българския гражданин. „България няма интерес от конфронтация, а и позицията ни е балансирана. Очаквам бързо разрешаване на казуса с г-н Димитров. Испанските граждани може да се окажат в по-сложна ситуация“, коментира още Чуков.
Редактор: Станимира Шикова
