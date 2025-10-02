В акцията в помощ на палестинците има 43 плавателни съда и над 500 активисти

След като по-рано днес стана ясно, че български гражданин е сред задържаните, след като израелските военноморски сили пресекли корабите от флотилията „Глобъл Сумуд”, опитващи се да доставят хуманитарна помощ в Газа - какво знаем за глобалната флотия "Сумуд"?

► Думата „сумуд” идва от арабски език и носи смисъла на постоянство и непоколебимост. В годините назад тази дума символизира и съпротивата на палестинците срещу Израел. 

► Какво се случва в момента? Флотилята потегли на път през август, от пристанища в Италия и Испания в посока Газа, в опит да проправи път по море към анклава. На борда на плавателните съдове беше натоварена хуманитарна помощ.

Българин - сред задържаните на флотилията „Глобъл Сумуд” за Газа (ВИДЕО)

► Общо 43 лодки и кораби тръгнаха на път по маршрута, а на борда им има 500 активисти от повече от 37 държави. На борда беше и популярната еко активистка Грета Тунберг.

► След десетдневен престой в Тунис организаторите съобщиха за две атаки с дронове над тях. На 15-ти септември те успяха да продължат пътя си по маршрута. В момента 39 кораба са прихванати от израелските сили.

След новината за задържането на флотилята последваха и протести в редица градове по света:

► Гръцката столица Атина стана свидетел на протест срещу задържането и в подкрепа на палестинците;

► Пропалестински активисти се събраха и край гара „Трмини” в Рим, за да протестират срещу ситуацията в Газа;

► Хиляди студенти се събраха в испанската столица Мадрид след новината за задържането на корабите;

► В столицата на Тунис хора също излязоха по улиците, за да изразят недоволството си от действията на Израел;

► Демонстранти преминаха и през столицата на Аржентина – Беунос Айрес.

Редактор: Цветисиана Костова

Последвайте ни