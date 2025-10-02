Български гражданин е сред задържаните, след като израелските военноморски сили пресекли корабите от флотилията „Глобъл Сумуд”, опитващи се да доставят хуманитарна помощ в Газа. В нея участват 40 цивилни кораба и около 500 души. Името на сънародника ни се появи в официалния Instagram канал на флотилията, който потвърди присъствието на чуждестранни граждани на борда. Васил Николаев Димитров бил на борда на лодката "Гранде блу". Охранителна камера на борда е заснела момента, когато израелските части се качват на плавателния съд и задържат всички на него.

Реакции

► Министър-председателят Росен Желязков

„Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме в момента, когато нашият консул посети Васил Димитров”. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред медии в Копенхаген.

Министерство на външните работи следи движението на флотилията „Сумуд“ от началото на нейната мисия, изтъкна премиерът. Желязков припомни, че в Израел има обявено военно положение, от което следва, че рискът е осъзнат и е поет съзнателно от страна на участниците.

► МВнР

Министерството на външните работи съобщи, че следи развитията, свързани с т.нар. „Глобална флотилия Сумуд“ от момента на нейното отплаване. МВнР своевременно е уведомило израелските власти, че сред чуждите граждани на борда на един от корабите, част от флотилията, има и български гражданин. Към момента задържаните лица поетапно се отвеждат към израелското пристанище Ашдод. Местните власти са осигурили възможност за медицински грижи при необходимост.

Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до българския гражданин, както и гарантиране спазването на неговите права. Посолството остава в контакт с компетентните власти, следи развитието на случая и ще информира своевременно за всяка нова информация, пишат още от Външно министерство.

► Посолството на Израел в София

Посолството на Израел в София изпрати позиция до NOVA:

„Въпреки многократните призиви от страна на правителството на Израел, както и от Италия, Ватикана, Гърция, Испания и други партньори, организаторите на флотилията направиха опит да пробият морската блокада на Газа, която се прилага от Израел в съответствие с международното право.

Израелските отбранителни сили действат в пълно съответствие с международното право, за да спрат флотилията. Няколко плавателни съда вече са били задържани. Израел ще третира участниците в пълно съответствие със своите задължения по международното право. Израелските и българските власти са в тясна връзка, както е обичайно между приятелски партньорски държави”.

► Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Коментар направи лидерът на ГЕРБ в кулоарите на парламента. „Първо българската държава трябва да провери по каква работа е бил там. След това трябва да направим всичко необходимо, както за всеки българин сме правили винаги”, каза Бойко Борисов.

► МВнР на Турция

Турското външно министерство определи действията на Израел срещу флотилията като терористичен акт.

Малко след задържането бяха разпространи кратки видеосъобщения, включително и от българина. „Казвам се Васил Димитров. Идвам от София, България. Спрете геноцида в Газа!”, казва сънародникът ни в кадрите.

Флотилията отплава от Испания миналия месец с около 45 кораба, превозващи активисти и политици, сред които шведската екоактивистка Грета Тунберг, френският политик Мари Мазмур и френско-палестинската евродепутатка Рима Хасан. Списъкът на задържаните включва граждани на Италия, Гърция, Турция, Швеция, Бразилия, Австрия, Малайзия и България.

Декларираната ѝ цел беше да пробие израелската блокада на Газа, където ООН предупреди за надвишаващ глад. След 10-дневен престой в Тунис, по време на който организаторите съобщиха за две атаки с дронове, корабите възобновиха пътуването си на 15 септември.

На 1 октомври флотилията съобщи, че на 66 морски мили от Газа около 25 израелски военни кораба са обградили три лодки. Според нея комуникациите и GPS сигналите са били блокирани и са били използвани димни бомби.

По-късно същата вечер каналът „Глобъл Сумуд” в Instagram съобщи, че израелските сили са пресекли и се качили на борда на кораба Grande Blu заедно с други лодки в международни води. „Това е незаконна атака срещу невъоръжени хуманитарни работници“, се казва в публикацията, която призовава правителствата и институциите да изискват безопасността и освобождаването на задържаните.

Израелският флот твърди, че е предупредил флотилията да не навлиза в блокираните води, като е посочил, че тя се приближава към „активна зона на военни действия и нарушава законна морска блокада“. По-късно Тел Авив потвърди, че лодките са били спрени и че екипажът е настанен в израелско пристанище.

Видео: "Ройтерс"

Израелското външно министерство обяви, че ще депортира в Европа всички активисти, които са били на борда на корабите от флотилията, пресечени от израелските военноморски сили.

„Пътниците на Хамас-Сумуд на борда на яхтите си се насочват безопасно и мирно към Израел, където ще започнат процедурите по експулсирането им към Европа. Пътниците са живи и здрави“, написа министерството в X.