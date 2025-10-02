Снимка: БГНЕС, архив
Външното министерство на страната сподели видео от задържането ѝ
Грета Тунберг е била задържана "невредима и в добро здраве" на израелско пристанище. Това обяви външното министерство на страната. Екоактивистката се намираше на кораба Alma във флотилията, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа. В публикация в X израелското МВнР сподели видео от задържането на Тунберг.
#BreakingNews 🇮🇱❌🇵🇸— 🔻AnonForGaza🇵🇸 (@AnonOzzyDude) October 1, 2025
▶️🌟🌟❗️▶️The moment the occupation forces arrested Swedish activist Greta #Thunberg after seizing one of the "Resilience Flotilla" ships.#GlobalSumudFlotilla #GlobalSumudFilotilla pic.twitter.com/1KGGcmPTXu
Израелските военноморски сили се качили на борда на плавателни съдове от международната флотилия „Глоубъл Сумуд”, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа. Армията вече е поела контрол над шест кораба - Sirus, Alma, Spectra, Hoga, Adara и Deir Yassin. На борда на лодките и корабите имало парламентаристи и екоактивисти.
Министерството на външните работи на Израел съобщи, че няколко плавателни съда, които са част от глобалната флотилия на Сумуд, са били "безопасно спрени" и че хората на борда са били прехвърлени в израелско пристанище. Израелските власти уточняват, че на корабите е било казано да променят курса си, тъй като се приближават към активна бойна зона. От международната флотилия определиха задържането като незаконно и не като акт на отбрана, а като „нагъл акт на отчаяние”.Редактор: Калина Петкова
